Krankenkassen gehen von hoher Dunkelziffer aus : Jeder vierte Verdachtsfall erweist sich als Behandlungsfehler

Einen medizinischen Behandlungsfehler nachzuweisen, ist meist schwierig. Bei einem Verdachtsfall unterstützen die Krankenkassen ihre Versicherten dabei, in dem sie alle verfügbaren Unterlagen prüfen und beim Medizinischen Dienst ein Gutachten erstellen lassen. Foto: Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Saarbrücken Im Saarland prüfen die Krankenkassen derzeit rund 400 Fälle, in denen der Verdacht eines medizinischen Kunstfehlers besteht.

Im Saarland prüfen die Krankenkassen derzeit rund 400 Fälle, in denen ihre Versicherten einen Behandlungsfehler vermuten. Allein die AOK bearbeitet im Saarland rund 100 Fälle, im benachbarten Rheinland-Pfalz 600 Fälle. Der Techniker-Krankenkasse im Saarland meldeten versicherte Mitglieder im vergangenen Jahr 37 Verdachtsfälle, im Jahr 2021 waren es 61 Fälle. An die Barmer haben sich 2020 wegen des Verdachts auf einen Behandlungsfehler im Krankenhaus 46 saarländische Versicherte gewandt, im Jahr 2021 waren es 37 und im vergangenen Jahr 35 Versicherte. Derzeit lässt die Barmer 15 dieser Verdachtsfälle entweder beim Medizinischen Dienst Saarland oder der Gutachterkommission bei der Ärztekammer des Saarlandes genauer prüfen. Die DAK im Saarland bearbeitet zurzeit 50 Fälle.

Jeder dritte bis vierte Verdachtsfall erweist sich letztlich tatsächlich als Behandlungsfehler. Nach Angaben der Techniker-Krankenkasse (TK) ereignet sich bundesweit gesehen ein knappes Drittel der Behandlungsfehler in der Chirurgie, es folgen Zahnärzte (17 Prozent), Allgemeinmedizin (zehn Prozent), Geburtshilfe und Gynäkologie (zehn Prozent), Pflegeschäden (sieben Prozent) sowie Orthopädie (fünf Prozent). Von den gemeldeten Verdachtsfällen hat sich bei der TK in den vergangenen Jahren ein Drittel als Behandlungsfehler erwiesen. Doch die Kasse geht von einer hohen Dunkelziffer aus. „Oft erkennen die Patienten gar nicht, dass ein Behandlungsfehler vorliegt, oder sie melden sich nicht, weil sie Ärger befürchten“, sagt Daniel Konrad, Sprecher der TK Saarland.

Krankenversicherte und Angehörige, die einen Behandlungs- oder Produktfehler vermuten, können das Behandlungsfehlermanagement ihrer Krankenkasse um Unterstützung bitten, dem auch Ärzte und Juristen angehören. Hilfestellung wird gewährt, wenn der Verdacht auf Behandlungsfehler im Krankenhaus und in ärztlichen Praxen bestehe, wenn möglicherweise Fehler bei der Medikation und Pflege gemacht worden sind und auch bei dem Verdacht eines Produktfehlers. „Das ist beispielsweise eine fehlerhafte Knie- oder Hüftprothese oder ein Herzschrittmacher, der nicht richtig funktioniert“, erläutert AOK-Sprecher Jan Rößler. Zu den Behandlungsfehlern in der Pflege von Patienten zählt das Wundliegen, auch Dekubitus genannt. Versäumt es die Pflegekraft, einen bewegungsunfähigen Pflegebedürftigen im Bett regelmäßig zu wenden, kann es zu chronischen Wunden kommen.

Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK im Saarland und in Rheinland-Pfalz sagt: „Dass sich bei der AOK 25 Prozent der Verdachtsfälle als Behandlungsfehler erweisen, zeigt, dass die Versicherten sich an uns wenden, wenn auch wirklich ein Grund zur Annahme eines medizinischen Fehlers besteht.“ Erhärtet sich nach einer Erstberatung der Verdacht, fordert die Krankenkasse des Betroffenen alle relevanten medizinischen Unterlagen an, zum Beispiel Pflegeprotokolle, Entlassberichte oder Arztbriefe, und legt diese dem Medizinischen Dienst der Kranken- und Pflegeversicherung zu einer Stellungnahme vor. Dieser Service ist kostenlos für die Versicherten. Holt die Kasse beim Medizinischen Dienst ein Gutachten ein, wird dieses dem Versicherten kostenfrei zur Verfügung gestellt, wenn er letztlich den Klageweg beschreitet, weil Arzt, Klinik oder Pflegedienst keinen Fehler einräumen wollen.