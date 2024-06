Veranstalter äußert sich Konzert von Weltstar Jason Derulo in Saarbrücken verschoben

Im vergangenen März machte der bekannte Künstler am Rande seiner „Nu King“-Tour Station im Saarland. Die Karten für das waren innerhalb von nur zwölf Stunden ausverkauft. Viele Fans waren am Ende allerdings enttäuscht über das doch sehr kurze Gastspiel des Musikers in der Kufa in Saarbrücken. Denn erst gegen 2.25 Uhr betrat Derulo die Bühne, um sie um 2.41 Uhr bereits wieder zu verlassen.