Ankündigung sorgt für Furore im Netz Jason Derulo gibt in Saarbrücken ein exklusives Clubkonzert

Jason Derulo tourt derzeit mit seiner „Nu King World Tour 2024“ durch Europa und gastiert einen Tag vor seinem Saarbrücker Stopp auch in der Rockhal im luxemburgischen Esch-sur-Alzette. Wer für den Saarbrücker Auftritt keine Karten mehr bekommen sollte – „wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Tickets, also bitte schnell sein“, heißt es von Seiten der Kufa – kann sein Glück also auch dort versuchen.