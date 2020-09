Saarland-Krimi „In Wahrheit: Jagdfieber“. : Im Land der Rache und der kurzen Wege

Gastronom Robert Haffner (Tristan Seith, l.) wird von Wolfgang Abeck (Joachim Król) vor sich hergetrieben. Die Szene entstand an und in der Nied bei Rehlingen-Siersburg. Foto: ZDF und Andrea Enderlein/Andrea Enderlein

Saarbrücken Am Samstag läuft der vierte Film der ZDF-Saarlandkrimi-Reihe „In Wahrheit“. Mit Joachim Król ist „Jagdfieber“ prominent besetzt. Lohnt sich das Einschalten?

Das Saarland mag, was Filmproduktionen angeht, nicht am Nabel der Welt liegen, auch wenn zuletzt hier immerhin zwei „Immenhof“-Filme entstanden sind; aber im Bereich des Fernseh-Krimis geht es aufwärts. Der jüngste „Tatort“ des SR mit seinem neuen Ermittlerteam Schürk/Hölzer war ein frisches Debüt, man kann sich auf nächsten Fall freuen, der im Juni/Juli abgedreht wurde. Im ZDF (im Verbund mit Arte) hat sich mittlerweile mit „In Wahrheit“ eine Saar-Krimi-Reihe etabliert: „Mord im Engelsgraben“ war der erste Auftritt der saarländischen Ermittler Judith Mohn und Freddy Breyer, gespielt von Christina Hecke und Robin Sondermann, ausgestrahlt 2017. 2018 und 2019 folgten die Fälle „Jette ist tot“ und „Still ruht der See“ (mit über sieben Millionen Zuschauern, die höchste Quote bisher); an diesem Samstag nun läuft mit „In Wahrheit: Jagdfieber“ der jüngste Fall – lohnt er sich?

Der Beginn ist dramatisch und brutal: Ein Mann (Joachim Król) stapft eine Straße entlang, quer durch ein Feld, ein Gewehr auf dem Rücken. Vor einer modernen Villa beginnt er, durch die Fenster zu schießen – die Frau im Haus kauert sich in Todesangst in eine Ecke, der Mann geht hinein, schaut sich um, geht wieder. Wenig später ist die Frau tot – doch von dem Eindringling erschossen wurde sie nicht. Während Mohn und Breyer ermitteln, schlägt er Mann an anderer Stelle zu: Er verschleppt einen Restaurantbetreiber und lässt der Polizei ein Video zukommen: Sollte sie nicht die Ermittlungen in einem drei Jahre alten Fall wieder aufnehmen, tötet er den Gastronomen in 72 Stunden. Der alte Fall betrifft die Tochter des Entführers – sie liegt, seit einer ausschweifenden Partynacht zu dritt mit dem Gastronomen und mit dem Mann der anfangs Erschossenen, im Koma: zu viel Alkohol, Erbrochenes in der Lunge, Sauerstoffmangel. Den beiden Männern hatte die Polizei damals kein Fehlverhalten nachweisen können – auch wenn die junge Frau mit Handschellen (!) an einen Baum gefesselt war. Mohn und Breyer rollen den Fall wieder auf, unter Zeitdruck – in drei Tagen könnte der Verschleppte tot sein.

Info Die Drehorte von „Jagdfieber“ Produziert wurde der Film an 22 Drehtagen zwischen dem 19. Juni und dem 18. Juli 2019. In Saarbrücken wurde unter anderem am Willi-Graf-Ufer gedreht, vor der Kongresshalle, im Caritas-Klinikum, im Saarbrücker Schloss und im Pingussonbau (für eine Vernehmung). Gefilmt wurde auch in der Klosterruine Wörschweiler, in einem Landhaus bei Wallerfangen, auf einem Parkplatz in Schiffweiler, an der Teufelsburg in Überherrn und auch in Luxemburg: Auf einer Schengener Landstraße stellt der Entführer den Gastronomen, dessen Restaurant ebenfalls in Schengen gefilmt wurde.

Ein kniffliger Fall unter Zeitdruck – nicht das schlechteste Rezept für Krimispannung. Merkwürdig, dass der Regie-Routinier Thomas Roth (acht „Tatorte“, drei „Kommissar Dupin“-Episoden) da nur durchschnittlich viel Spannungsfunken schlagen kann. Besonders in der Mitte des Films scheint der Plot-Motor Zeitdruck zwei Gänge zurückzuschalten – da flüchtet zwar der Entführer in aller Eile mit seinem Opfer quer durch den Saar-Forst, doch in der nächsten Szene schlendern die Ermittler aus einem Saarbrücker Café, plaudern über den Fall und nippen bedächtig an ihren „Coffee to go“-Bechern. Überhaupt sind die beiden Ermittler hier vor allem Stichwortgeber, das Drehbuch gibt ihnen wenig anderes zu tun. So angenehm es ist, dass dieses Duo keine Psycho-Krisen mit sich herumschleppt (anders als viele andere TV-Ermittler), so wenig Raum abseits der Ermittlungs-Mechanik bleibt den beiden Figuren. Da war die Vorgänger-Episode „Still ruht der See“ stärker: Die Kommissarin haderte da abseits des Kriminalfalles mit ihrer saarländischen Heimat, die sie zeitweise verlassen hatte, da ihr alles zu klein und zu eng geworden war. In „Jagdfieber“ hat die leicht spröde Kommissarin kaum Innenleben, abgesehen von der zarten Gefühlswallung, die eine alte Flamme namens Jerome (Jean-Yves Berteloot) bei ihr entzündet. Der liefert am Rande einen kleinen Hinweis auf den Fall, ansonsten aber wirkt er als Figur merkwürdig konstruiert. Immerhin kredenzt er mit charmantem Akzent die Lebensweisheit „Wein ist Öl auf unsere Seele“, spricht den Vornamen der Kommissarin gerne liebesgurrend „Schüüüdiiid“ aus und gießt den Rebensaft in seinem Saarbrücker Lokal unter anderem dem Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) ein – der war zur Zeit der Dreharbeiten noch Direktor der Saarland Medien, die die Produktion unterstützt haben.

Apropos Saarland – das erscheint hier, im Gegensatz eben zur Vorgänger-Episode, in schönstem Licht, mit edlen Häusern, edlen Lokalen, durchweg hochdeutsch und einem kurzen, etwas unvermittelten Blick auf die Saarschleife, auch wenn die Handlung dort gar nicht spielt. Ein schönes Kuriosum für Ortskundige: Die Ermittler betreten ihre Dienstelle in der Passage der Saarbrücker Stadtgalerie und – schwupps – im nächsten Moment sind sie auf der anderen Saarseite im Saarbrücker Schloss, der Kulisse des Polizeireviers. Es ist eben ein Land der kurzen Wege.

Die besten Momente hat „Jagdfieber“, nicht ganz überraschend, wenn Joachim Król auftritt. Ihm glaubt man die Trauer, die Wut und dabei eine wohl unendliche Müdigkeit nach drei Jahren der Sorge um seine komatöse Tochter. Dieser Figur mehr Raum zu geben, hätte dem Film gut getan, dessen Drehbuch einiges Potenzial verschenkt; gerade im mittleren Drittel, das sich etwas hinzieht, ist der Film zu sehr damit beschäftigt, pflichtschuldig neue Fährten zu legen, beim Zuschauer Misstrauen zu sähen, ob der erste Eindruck von Figuren täuscht oder nicht. Reizvoll und filmisch gelungen ist die Parallelmontage von zwei Verhören, bei dem zwei Verdächtige Satz für Satz dem anderen widersprechen und ihn beschuldigen. Das sind die wenigen Momente, an denen „Jagdfieber“ über grundsolide TV-Routine hinausgeht.

Erfreulich ist ein neuer Sponsor, was den Wagenpark angeht: In „Still ruht der See“ hatte noch ein bayerisches Motorenwerk den Dreharbeiten „Produktionsunterstützung“ (wie es im Abspann heißt) zukommen lassen – und dabei ziemlich schamlose Schleichwerbung betrieben, bis in den Dialog hinein: „Später will ich auch mal so ein Auto fahren“, sagte da eine junge Passagierin im Ledersitz. Diesmal kommt das Sponsoring von einem Auto-Konzern in Wolfsburg – und der ist dabei deutlich diskreter.

Ermitteln gerne mit tragbarem Koffein: die Kommissare Freddy Breyer (Robin Sondermann) und Judith Mohn (Christina Hecke) in einer Szene, die in Saarbrücken am Café Thonet in der Katholisch-Kirch-Straße gedreht wurde. Foto: ZDF und Andrea Enderlein/Andrea Enderlein