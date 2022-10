Bildungsstandards sinken : IQB-Bildungstrend 2021: Saarländische Viertklässler leicht über Bundesschnitt trotz Pandemie

Die Defizite im Rechnen und Schreiben haben bei Viertklässlern bundesweit durch Corona deutlich zugenommen, zeigt der IQB-Bildungstrend 2021. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Saarbrücken/Berlin Jeder fünfte Viertklässler hat Probleme mit dem Lesen und Rechnen laut IQB-Bildungstrend 2021. Saarländische Grundschüler liegen zwar leicht über dem Bundesschnitt. Sie haben sich aber gegenüber 2016 verschlechtert, zeigt die länderbezogene Auswertung, die am Montag vorgestellt wurde. Die Pandemie zeigt deutliche Spuren.

Die Kompetenzen der Viertklässler in den Fächern Deutsch und Mathematik sind gegenüber den Ergebnissen aus den Jahren 2011 und 2016 bundesweit und auch im Saarland deutlich zurückgegangen. Das zeigt der neue „IQB-Bildungstrend 2021“, der am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. Der negative Trend hat sich seit 2016 sogar verstärkt.

Das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) hatte zum dritten Mal im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) untersucht, inwieweit Viertklässlerinnen und Viertklässler die bundesweit geltenden Bildungsstandards in den Fächern Deutsch und Mathematik erreichen. Die Daten wurden zwischen April und August 2021 erhoben, ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie. Im Saarland nahmen 90 Grundschulklassen daran teil.

„Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends sind besorgniserregend“, schreiben die Autoren. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund seien zwar häufiger betroffen, doch auch bei Kindern mit Deutsch als Erstsprache und aus sozial besser gestellten Familien seien hohe Defizite festgestellt worden. Der Lehrermangel sei eine bleibende Herausforderung, betont die Studie. Es sei deshalb schwierig, die schlechten Werte zu verbessern und erreichte Verbesserungen stabil zu halten. Nur wenige Bundesländer hätten gegen den Trend eine Verbesserung zum vorigen Erhebungszeitraum erreicht, so etwa Bayern und Sachsen, während in Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz die Ergebnisse zum Vergleichszeitraum der vorigen Erhebung wenigstens gehalten werden konnten. Wenn auch auf unterschiedlichem Niveau.

Saarland liegt leicht über Bundesschnitt

„Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends sprechen insgesamt eine deutliche Sprache. Die coronabedingten Schulschließungen haben Spuren hinterlassen, was zu erwarten war“, erklärte Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Im Schuljahr 2019/20 fand aufgrund der Corona-Pandemie an 51 von 190 Schultagen an den Grundschulen kein Präsenzunterricht statt, im Schuljahr 2020/21 sogar an 82 von 196 Schultagen.

Saar-Bildungsministerin betont Bedeutung von Präsenzunterricht

Dass sich das Saarland beim Erreichen des Regelstandards leicht über dem Bundesschnitt bewegt, führt Streichert-Clivot auch auf ihre hartnäckige Verteidigung des Präsenzunterrichts während der Lockdowns zurück – und dem großen Engagement der Lehrerschaft und vieler Eltern. Es habe bereits Personalaufstockungen an Grundschulen gegeben, auch für mehr Sprachförderung und durch das vom Bund finanzierte Corona-Aufholprogramm, nannte sie Maßnahmen. Zudem habe man den Klassenteiler reduziert und die Schulsozialarbeit ausgebaut. Im Haushalt für das Jahr 2023 sei ein „deutlicher Aufwuchs der Lehrkräfte-Planstellen“ angelegt. 146 Vollzeitstellen, davon allein 60 an den Grundschulen und 19 an den Förderschulen, sollen geschaffen werden.

Nur noch die Hälfte der Saar-Schüler sicher in Rechtschreiben

Wie sieht das Ergebnis in Zahlen aus? Während im Jahr 2021 beim Lesen 59,7 Prozent der Schüler im Saarland den Mindeststandard erreichten (bundesweit 57,8 Prozent), schafften das 17,4 Prozent nicht (bundesweit: 18,8). Im Vergleichsjahr 2016 waren es im Saarland nur 11,5 Prozent. Bei der Rechtschreibung erreichte nur jeder zweite Schüler (50,3 Prozent) den Regelstandard. Damit liegt das Saarland aktuell zwar deutlich über dem Bundesdurchschnitt (44,4 Prozent), hat sich gegenüber 2016 aber verschlechtert, als 62,5 Prozent die Regelstandards erreichten.

Rund jeder vierte Schüler (24 Prozent) hat zudem erhebliche Probleme damit, richtig zu schreiben, um die Mindestanforderungen zu erfüllen (2016: 16,6 Prozent). Hier liegt der Bundesschnitt im Jahr 2021 bei 30,4 Prozent (2016: 22,1 Prozent).

Beim Rechnen schafft mehr als die Hälfte der Viertklässler (56,5 Prozent) den vorgesehenen Standard, also das, was im Schnitt von Schülerinnen und Schülern in diesem Alter erwartet wird. Damit liegt das Saarland in Deutschland allerdings nur knapp über dem Gesamtwert (54,8 Prozent) – und hat sich gegenüber 2016 verschlechtert (66,2 Prozent).