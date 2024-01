Interview Thomas Steinmetz Wie sieht der saarländische Wald der Zukunft aus?

Steinmetz Zu einem gewissen Grad ist das schon auch ein Experiment. Und ob dieser Versuch am Ende Erfolg hat, hängt davon ab, wie sich die klimatischen Rahmenbedingungen entwickeln. Wenn es beim erwarteten Niveau bleibt - eine Erwärmung um 1,7 Grad Celsius - dann sind wir überzeugt davon, dass es mit den einheimischen Baumarten gelingt. Buche und Eiche sind Teil unseres heimischen Ökosystems Wald. Das bedeutet auch, dass diese Baumarten am besten mit den heimischen Tieren, Pflanzen und vor allem Pilzen zurecht kommen und mit ihnen vergesellschaftet sind. Wenn wir jetzt mit ganz anderen, fremden Baumarten arbeiten würden, wäre das nicht so. Es wird immer mal wieder darüber diskutiert mit Bäumen aus dem Mittelmeerraum zu arbeiten. Dazu laufen Versuche in andern Bundesländern oder auch in Frankreich. Das verfolgen wir natürlich aufmerksam. Mit solchen Bäumen zu arbeiten, würde aber auch bedeuten, das Ökosystem Wald komplett umzukrempeln. Und so weit möchten wir nicht gehen und auf das heimische Ökosystem setzen.