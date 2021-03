Interview mit dem Chefarzt der Psychiatrie der Saarbrücker Sonnenberg-Klinik : Schizophrenie: Eine Krankheit, die man nicht begreifen kann

Der Krankheitsverlauf von Schizophrenie sei meist „sehr ungünstig“, erklärt Chefarzt Seidl. Foto: Robby Lorenz

Der Chefarzt der Psychiatrie der SHG-Kliniken Sonnenberg, Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich Seidl, über Therapie und Krankheitsbild der Schizophrenie.

Was ist Schizophrenie genau?

Seidl Schizophrenien sind mit die häufigsten Erkrankungen, die zu einer Akutaufnahme in der Psychiatrie führen. Dazu kommt, dass es relativ häufig vorkommende Erkrankungen sind, über die in der Bevölkerung gar nicht so viel bekannt ist. Es sind Krankheitsbilder, die sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können, gemeinsam ist aber, dass sich bestimmte Qualitäten des Denkens und des Handels ändern. Auch die Wahrnehmung kann sich stark verändern. Am besten erläutert man Schizophrenie an dem klassischen Krankheitsbild dessen, was man paranoid-halluzinatorische Schizophrenie nennt. Das sind Krankheiten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Betroffenen sich sehr zurückziehen und in ihrer eigenen Welt leben. Die Gedanken können dabei komplett durcheinandergehen und können sehr sprunghaft sein. Die Wahrnehmung der Welt ändert sich, es können Dinge gehört und gesehen werden, die nicht real sind. Ganz typisch ist das Hören von Stimmen. Dazu können Fehleinschätzungen der Realität kommen. Die Betroffenen sind zum Beispiel fest davon überzeugt, dass sie verfolgt oder beobachtet werden. Eine ganz typische Symptomatik ist auch, dass die Patienten zu spüren meinen, wie ihnen zum Beispiel ihre eigenen Gedanken von einer fremden Macht entzogen oder eingegeben werden.

Wie entsteht Schizophrenie?

Seidl Das weiß man noch nicht. Es ist eine Veranlagung, kann also vererbt sein. Aber es wird nicht streng vererbt, das heißt, wenn der Vater schizophren ist, heißt das nicht, dass das Kind es sicher bekommen wird. Es gibt weiterhin unterschiedlichste Theorien, zum Beispiel ob die Krankheit etwas mit Faktoren in der Schwangerschaft zu tun hat. Es könnten auch Entzündungsprozesse sein, die eine Rolle spielen. Man weiß, dass es im Gehirn der Betroffenen sowohl in der Struktur als auch in der Verknüpfung und der Funktionalität der Nervenzellen Veränderungen gibt. Es gibt aber keine einheitliche Theorie. Man weiß nicht genau, warum es die einen kriegen und die anderen nicht. Das Gehirn ist dafür schlicht zu komplex. Dann kommt noch hinzu, dass es ganz viele Befunde bei der Schizophrenie gibt, die nicht einheitlich sind. Auffälligkeiten, die es bei manchen Patienten gibt, gibt es bei anderen nicht. Es existiert keine einheitliche Befundlage.

Ist der Krankheitsverlauf oft schwer?

Seidl Es sind Krankheiten, die tendenziell eher schlechte Prognosen haben, trotz Fortschritten in der Therapie. Der Verlauf ist oft eher ein ungünstiger. Es werden meist auf Dauer Einschränkungen bleiben, die Betroffenen Schwierigkeiten haben und noch Symptome übrig bleiben. Wir können die Akutsymptomatik recht gut behandeln, gerade auch mit Medikamenten. Was schon schwieriger ist, sind die sogenannten Negativsymptome, sprich die Schwunglosigkeit und die fehlende Motivation der Personen. Das kriegt man ganz schwer behandelt, auch mit Medikamenten nicht. Das Gleiche gilt für die kognitiven Störungen.

Wie schwierig ist die Diagnose?

Seidl Gerade am Anfang, wenn die Krankheit losgeht, kann es sein, dass man es schwer erkennt. Vor allem wenn die Betroffenen vielleicht nicht berichten, was wirklich passiert. Wenn sich jemand zum Beispiel nur zurückzieht und teilnahmslos wirkt, dann wird es oft als Depression verkannt. Wenn die Erkrankung jetzt aber akut ist und jemand nach außen hin auffällig wird, dann fällt die Diagnose leichter. Bei akuter Erkrankung wirken die Betroffenen sehr bizarr in ihrem Verhalten, sodass sogar schon der Laie erkennt, dass etwas nicht stimmt.

Woher kommen die Wahnvorstellungen, gerade auch der extreme Verfolgungswahn?

Seidl Man kann es sich am ehesten so vorstellen, dass sich in dem Moment, in dem sich die Wahrnehmung ändert und die Betroffenen Stimmen hören, sie versuchen, sich selbst die Situation zu erklären. Zunächst einmal ist der unmittelbare Eindruck da, dass man beobachtet wird. Und dann finden die Personen die für sie logischste Erklärung für diese Umstände. Wodurch genau die Wahnvorstellungen entstehen, ist aber schwer zu erklären.

Kommt es bei Schizophrenen häufig zum Suizid??

Seidl Ja und nein. Was häufig passiert, ist dass sich die Betroffenen selbst in Gefahr bringen. Aber mit dem Begriff des Suizids, also dem beabsichtigten eigenen Tod, muss man vorsichtig sein. Es gibt Patienten, die suizidales Verhalten zeigen, aber nicht aus eigener Entscheidung heraus, sondern weil ihnen irgendeine Stimme sagt, dass sie sich umbringen sollen. Da wird kein Entschluss gefasst, der Schizophrene hört eben in diesen Fällen einfach auf seine Stimmen. Es gibt aber natürlich auch Schizophrene, die außerhalb von der Akutphase so sehr verzweifeln, weil sie ihre Krankheit realisieren und merken, wie beeinträchtigt sie sind, dass sie suizidal werden.

Können die Betroffenen auch gefährlich werden?

Seidl Das ist weniger häufig, aber das sind natürlich die spektakulären Fälle, die dann häufig auch in der Presse zu finden sind. Man muss aufpassen, dass man da nicht das Klischee bedient, dass der Schizophrene eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. In seltenen Fällen kann das passieren, weitaus häufiger gehen die Erkrankten aber gegen sich selber vor.

Wie läuft die Behandlung ab?

Seidl Zunächst einmal hängt das davon ab, in welcher Phase der Erkrankung die Person ist. Schwierig wird es dann, wenn jemand in der akuten Phase ist und selber überhaupt nicht begreift, dass er krank ist. Man hat es dann mit jemand Schwerkranken zu tun, der seinen Zustand als normal empfindet und dann eher noch zur Polizei gehen will, um vermeintliche Verfolger anzuzeigen. So jemanden zu behandeln ist sehr schwer. Wann jemand gegen seinen Willen behandelt werden muss, ist sehr streng geregelt. Für eine Behandlung entscheiden kann sich nur eine Person, die weiß, dass sie krank ist. Durch die Behandlung sollen die Personen wieder in einen Zustand versetzt werden, indem sie das erkennen. Abseits der Akutphase läuft es dann ganz unterschiedlich, wenn die Patienten hier sind. Das Erkennen und Akzeptieren der Krankheit ist wichtiger Bestandteil der Behandlung. Die Basis sind Medikamente, durch die die Symptome deutlich verbessert werden können. Dazu kommt, dass jemand über die Erkrankung aufgeklärt wird. Es wird versucht, die Defizite anzugehen, die entstanden sind. Die Menschen müssen üben, sich wieder zu konzentrieren oder generell wieder in Schwung zu kommen. Sie müssen wieder eine grundlegende Struktur aufbauen können, mit der sie leben können. Vernünftige Ernährung und ein klarer Tagesablauf zählen dazu. All das geht nach der Erkrankung nur mit externer Hilfe.

Was macht die Schizophrenie im Vergleich zu den anderen Krankheiten besonders?

Seidl Schizophrenie ist eine Krankheit, die man nicht begreifen kann. Und die auch in dem Sinne nicht der Psychotherapie zugänglich ist. Man kann mit den Betroffenen nicht einfach darüber reden oder die Krankheit aus der Kindheit herleiten. Schizophrenie hat eine ganz eigene, nicht begreifbare, nicht nachvollziehbare Qualität. Von den Krankheiten, über die wir reden, hat Schizophrenie außerdem die schlechteste Prognose. Der Verlauf ist in den meisten Fällen sehr ungünstig und man bekommt es leider ganz schwer behandelt.