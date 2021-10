Interview mit Historiker Paul Burgard zu Straßenumbenennungen : Historiker fordert: „Wir sollten bei Straßennamen mehr historische Toleranz wagen“

Die Kommission der Stadt Saarbrücken teilt die Straßennamen in ein Ampelsystem ein. Grün bedeutet unproblematisch, bei Rot wird eine Umbenennung empfohlen. Gelbe Straßen können zwar ihren Namen behalten, dieser soll jedoch kritisch kommentiert und diskutiert werden. Darunter ist auch die Martin-Luther-Straße in Saarbrücken St. Johann. Foto: Michael Kipp

Saarbrücken Paul Burgard vom Landesarchiv des Saarlandes ist Historiker und findet die Diskussionen um die Straßenumbenennungen mehr als schwierig. Teilweise nähere sie sich „Absurdistan“, wie er SZ-Reporter Michael Kipp im Interview erzählt.

Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie als Historiker Diskussionen über die Umbenennung von Straßennamen?

PAUL BURGARD Durchaus mit ambivalenten. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Visitenkarten unseres gesellschaftlichen Selbstverständnisses immer wieder auf ihre Tragfähigkeit überprüfen. Dabei sollten wir aber beachten, dass sich in unserer Erinnerungskultur nur die moralischen Werte unserer heutigen Gesellschaft spiegeln. Moral ist aber eine relative Größe. Sie unterliegt durch die Zeiten einem permanenten Wandel.

Heute sind viele davon überzeugt, die richtigen moralischen Werte zu haben?

BURGARD Und zwar die einzig richtigen. Das ist der Kardinalfehler: Wenn ich mich nur mit meinen eigenen Werten im paradiesischen Endzustand wähne, wird die Vergangenheit schnell zu einer Art krimineller Vorgeschichte der Gegenwart, die es quasi posthum zu erziehen gilt. Das Verständnis für „das Andere“ bleibt bei dieser moralisierenden Betrachtung ebenso auf der Strecke wie die historische Lernfähigkeit.

Die Neikesstraße in Saarbrücken steht auf der Roten Liste. Sie soll weg. Foto: Martin Rolshausen

Wenn man Geschichte moralfrei bewertet, kann man doch nur schwer aus ihr lernen?

BURGARD Das sehe ich genau umgekehrt. Lernen kann ich - auch über unsere heutige Moral - nur, wenn ich ihre Differenz zum Normen-, Werte- und Erkenntnissysteme früherer Zeiten überhaupt registriere und respektiere. Verschwindet dieses Differenzierungsvermögen, werden wir die Vergangenheit in letzter Konsequenz irgendwann gar nicht mehr verstehen.

Warum?

BURGARD Weil man, bildlich gesprochen, in der Vergangenheit nur noch sich selbst sieht. Die Geschichte wird so zum Spiegel der Gegenwart statt zum Blick durch ein Fenster in die Ferne. Wenn ich so mit aktuellen Debatten über Geschlechterbeziehungen, Rassismus oder Antisemitismus verfahre, schaue ich natürlich in einen einzigen historischen Abgrund. Über die Entstehungsbedingungen dieser Probleme in den Gesellschaften des Mittelalters und der Neuzeit habe ich damit aber absolut nichts gelernt.

Dabei gehört es heutzutage zu den Selbstverständlichkeiten im Umgang mit anderen Kulturen, Ethnien, Nationen, Geschlechtern, sie in ihrer Andersartigkeit zu respektieren und sie eben nicht (ausschließlich) an den eigenen Moral- und Wertvorstellungen zu messen.

BURGARD Merkwürdigerweise scheint dieser Mechanismus beim Betrachten der Kulturen unserer Vergangenheit nicht zu greifen, obwohl wir auch sie eigentlich als „fremde“ Gesellschaften mit eigenem Recht und Selbstverständnis begreifen müssten. Als Historiker, der tief in vergangene Welten abtaucht, entwickelt man diesen Respekt sehr schnell, sonst versteht man nämlich absolut nichts von dem, was sich da vor einem auftut. Vielleicht sollten wir also alle ein wenig mehr „historische Toleranz“ wagen.

In Saarbrücken-Mitte stehen derzeit fünf Straßen kurz vor der Umbenennung. Eine Kommission aus Politikern und einem Historiker hat sie erarbeitet. Auf Rot stehen die Heinkel-, Lüderitz-, Neikes- und Dr.-Vogeler-Straße sowie des Oberst-Petersen-Weg. Ok für Sie?

BURGARD In den meisten Fällen dürfte sich für das „Rot“ auch aus der Perspektive des Historikers Konsens erzielen lassen. Wehrwirtschaftsführer und Flugzeugbauer Heinkel oder SA-Brigadeführer Dr. Friedrich Vogeler, wohl auch der bereitwillig dem Aufruf zum „Totalen Krieg“ folgende Oberst Petersen sind in ihren Biographien so eng mit den Verbrechen Nazideutschlands verknüpft, dass sie nur schwer in eine humanistisch-pluralistisch geprägte Öffentlichkeit passen. Beim Kaufmann Lüderitz, der ganz am Anfang der deutschen Kolonialgeschichte steht, scheint mir das Urteil eher der generellen Neubewertung unseres kolonialen Erbes als einer Prüfung der individuellen Biographie geschuldet zu sein.

Und der ehemalige Saarbrücker Oberbürgermeister Neikes?

BURGARD An seinem Beispiel wird klar, wie schwierig es ist, in Grauzonen der Geschichte ein gerechtes Urteil zu finden. Als Saarbrücker Oberbürgermeister brachte Neikes von 1921 bis 1935 einiges auf den Weg, führte die Stadt in die Moderne, in einer Zeit, als sie erstmals so etwas wie die Landeshauptstadt war. Auch deswegen verstand sich Neikes als Speerspitze der Opposition gegen die Politik der internationalen Regierungskommission, die von den allermeisten Bewohnern des Saargebietes als ungerecht empfunden wurde und die die Abtrennung vom „Reich“ zu zementieren schien.

Und dann kommt in den 1930ern der Nationalsozialismus in Deutschland an.

BURGARD Niemand hatte in Deutschland zuvor gegen das „Diktat von Versailles“ so aggressiv agitiert wie Hitler. Nach der Machtergreifung von 1933 konnte er damit gerade im Saargebiet punkten, verdankten die Saarländer die für sie deprimierende Abtrennung vom Vaterland doch dem Versailler Vertrag. Ein neuer starker Führer an der Spitze eines neuen deutschen Reiches, das die Saarländer „befreite“ und die „Schmach von Versailles“ rächte: Allein mit diesem Programm konnte die NS-Bewegung in der politischen Kultur des Saargebiets offene Türen einrennen und parteiübergreifend Sympathien gewinnen.

Auch bei Neikes?

BURGARD Und ob. Von Anfang an stellte er sich ostentativ an die Seite der neuen Machthaber. Gemeinsam mit anderen saarländischen Stadtoberhäuptern reiste Neikes nach Berlin, trug Hitler die Saarbrücker Ehrenbürgerwürde an. Zu Führers Geburtstag 1934 hat er eine Hitlerbüste mit Hakenkreuzfahnen auf einem Balkon im Saarbrücker Rathaus postiert, hat wenig später mit NS-Größen an der Eröffnung der Kölner Saarausstellung teilgenommen. Das war natürlich ein offenes Bekenntnis für die neue politische Bewegung in Deutschland.

Von 1938 bis Kriegsende war Neikes Leiter der Rechtsabteilung in Albert Speers Generalbauinspektion. Er soll beteiligt gewesen sein, Juden aus ihren Mietwohnungen zu vertreiben.

BURGARD Soweit ich die aktuelle Erkenntnislage kenne, gibt es keinen konkreten oder gar justiziabel verwertbaren Beweis dafür, dass und in welcher Form er persönliche Verantwortung für solche Arisierungsprojekte getragen hat. Nur von eher angenommenen „Berührungspunkten“ zu sprechen, reicht da natürlich nicht. Aber es steht hier ja auch die knifflige Frage im Raum, wie generell die persönliche Schuld eines Verwaltungsbeamten zu verorten ist, dessen Institution als Ganzes fraglos ein Täterprofil besaß.

Wie bewerten Sie sein Verhalten innerhalb der politischen Kultur des damaligen Saargebietes?

BURGARD Eine sehr gute Frage, weil sie entscheidende Punkte berührt. Sie zeigt, wie fließend die Übergänge aus einer zumindest teilweise demokratischen Kultur in eine despotische Herrschaft sein konnten. Sie zeigt umgekehrt auch, dass (anfängliche) Sympathien, Begeisterung oder Unterstützung des Nationalsozialismus nicht zwangsläufig schon als biographische Stationen eines NS-Täters gelesen werden dürfen. Hier kommt wieder die vorhin diskutierte Frage der Moralisierung ins Spiel. Ihr Hang zur Schwarz-Weiß-Malerei macht blind für die vielen Grautöne, die die Geschichte eigentlich ausmachen.

Auf der Liste in Saarbrücken stehen unter Gelb die Martin-Luther-, die Richard-Wagner- und die Karl-Marx-Straße zur Diskussion. Also Namen, die zum kulturellen und geistesgeschichtlichen Kanon zählen. Wie beurteilen sie das?

BURGARD Keine Frage, die Werke Wagners befördern viele antisemitische Gedanken, selbstverständlich war Luther ein glühender Antisemit, sogar im Vergleich zu seinen Zeitgenossen. Die Lektüre entsprechender Passagen ist für uns heute fast unerträglich. In ihrer Zeit sprengten diese großen Männer damit allerdings nirgends das moralische Koordinatensystem ihrer Gesellschaft. Und das ist der Punkt: Wenn wir anfangen, die Menschen des 16. Jahrhunderts mit der Moral des 21. Jahrhunderts zu bewerten, bleibt niemand mehr übrig. Wir nähern uns Absurdistan, wenn jetzt sogar Immanuel Kant auf der „Abschussliste“ steht. Den Begründer moralischer Urteilskraft aus moralischen Gründen zu entsorgen, auf die Idee muss man erst mal kommen.

Die Moral in der Geschichte ärgert sie?

BURGARD Natürlich fällen auch wir Historiker mit unserer Arbeit moralische Urteile. Die Frage ist nur, an welchem Punkt wir das tun. Im seriösen Fall kommt erst die Analyse, dann die Beurteilung, schließlich ein moralisches Urteil. In den überhitzten Debatten der Gegenwart ist es leider oft umgekehrt, steht das mehr oder weniger intuitive statt rational begründete moralische Urteil von vorneherein fest. Wenn mich also etwas hier ärgert, dann ist es die intellektuell oft fragwürdige und meist selbstgerechte Debatte, die da über „die Moral von der Geschicht“ geführt wird.

Nur zu dulden, was im Sinne der eigenen moralischen Grundauffassung ist, ist in der Regel in despotischen Regimen zu beobachten.

BURGARD Ich bin immer alarmiert, wenn moralische Reinheit gepredigt wird und durchgesetzt werden soll. Die Vergangenheit kennt dafür viele unheilvolle Beispiele, von der Inquisition des Mittelalters bis zu den Nazis und den Stalinisten. Selbst die Französischen Revolutionäre, die ja eigentlich den Tugendkatalog der universellen Menschen- und Freiheitsrechte hüten wollten, versuchten die Reinheit revolutionärer Werte mit Terror zu erhalten. Wer das Falsche sagte, war schnell einen Kopf kürzer.

Eine Straße, die im Saarland immer wieder in der Diskussion ist, ist die des 13. Januars?

BURGARD Der 13. Januar ist wirklich das beste Beispiel für die hochgradige Ambivalenz bei der Bewertung von Geschichte. Viele Fäden aus Vergangenheit und Gegenwart des Saarlands scheinen an diesem Tag zusammenzulaufen.

Was wird dem Namen zum Nachteil gereicht?

BURGARD An dem Tag haben sich die Saarländer mit über 90 Prozent für einen Anschluss an Hitlerdeutschland entschieden, wurden so Teil eines Verbrecherstaates, auch wenn das natürlich nicht das Ziel derjenigen war, die begeistert für die „Heimkehr ins Reich“ gestimmt hatten. Außerdem wurde der Straßenname auf Initiative von Gauleiter Bürckel 1936 eingeführt, damit war er fraglos kontaminiert.

Aber?

BURGARD Am 13. Januar hängt so viel mehr: die Geschichte des abgetrennten Saargebietes und damit des heutigen Saarlands, die des sehr kontrovers geführten Abstimmungskampfes. Hitlers Gegner sind selbstverständlich in diesem Datum mit kommunizierbar, auch die Tatsache, dass hier zum ersten Mal in der Geschichte das demokratische Recht auf nationale Selbstbestimmung zur Anwendung kam. Der 13. Januar gehört in all seiner Widersprüchlichkeit, in seiner tiefen Ambiguität, zur Identität des Landes.

Sie würden die Straße nicht umbenennen?