Interview mit Generalanwältin Professorin Dr. Dr. Juliane Kokott „Ich bin Juristin und keine Politikerin – und ich bin das gerne“

Interview | Saarbrücken · Professorin Juliane Kokott (65) ist seit 2003 Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Sie ist in St. Ingbert aufgewachsen - und ist Mutter von sechs Kindern. Im Interview erzählt sie, wie sie ihr Leben meistert.

19.05.2023, 08:00 Uhr

Generalanwältin Juliane Kokott im Interview in der Villa Lessing in Saarbrücken. Foto: Iris Maria Maurer

Frau Kokott, Sie sind seit 2003 Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Welche juristische Fragestellung hat Sie zuletzt wirklich überrascht – oder gar fasziniert?