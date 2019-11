Interview mit dem Sommelier Jérôme Pourchère : „Beim Sekt hat es noch nicht klingeling gemacht“

Saarbrücken Schlechter Champagner, exzellenter Winzersekt? Der preisgekrönte Saarbrücker Sommelier des Esplanade spricht über seine Erfahrungen.

Jérôme Pourchère ist gebürtiger Franzose und preisgekrönter Spitzen-Sommelier. Seit Januar dieses Jahres arbeitet er als Restaurantleiter und Sommelier im Saarbrücker Esplanade (ausgzeichnet mit einem Stern). Zuvor war er 15 Jahre lang in derselben Funktion an der Seite des Drei-Sterne-Kochs Klaus Erfort in dessen Saarbrücker Gästehaus tätig. Wir haben ihn nach seinen Vorlieben bei Champagner und Sekt gefragt.

POURCHÈRE Noch keinen. Ich baue unsere Karte ja erst seit rund einem Jahr auf. Wer zu uns kommt, will das Besondere finden. Wir sollten immer Exklusivität bieten, etwas servieren, was andere nicht haben. Deshalb haben wir bei den Champagnern nicht nur die Klassiker im Programm wie Dom Perignon oder Ruinart, sondern bieten 15 verschiedene an, und ich hätte so gerne einen Winzersekt mit dabei! Das wird auch kommen. Dann muss ich aber die Überschrift ändern, in „Les Mousseux“.