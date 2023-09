Future of Graphics and Media Vier Millionen Euro: Intel und das Saarland wollen gemeinsam Forschung fördern

Die Förderung ist in verschiedene Programme unterteilt. Im ersten Programm – „Future of Graphics and Media“ – geht es unter anderem um die digitale Verarbeitung von Fotos, Videos und Videotelefonie. Ziel des Programms ist es, „die steigende Komplexität der Erzeugung, Verarbeitung, Kodierung und Wiedergabe visueller Inhalte in verteilten, immersiven und interaktiven Echtzeit-Anwendungen“ zu adressieren.