70 Millionen Euro für Polizei-Ausrüstung : Land investiert in Polizei-Ausrüstung

Saarbrücken (dik) Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) hat am Dienstag in Saarbrücken mitgeteilt, dass die Landesregierung 70 Millionen Euro in die Ausstattung der Polizei investiert. Es soll unter anderem neue Schutzwesten und Streifenwagen geben.