SERIE AUF ZUM BERLIN-MARATHON „Läufer müssen nicht nur laufen“

Info

Vielleicht ist der eine Leser oder die andere Leserin auch in Berlin dabei, sei es als Teilnehmer oder als Zuschauer an der Strecke? Läuft vielleicht noch jemand in diesem Jahr seinen ersten Marathon? Oder interessieren Sie sich ganz allgemein für das Thema? Ich freue mich über ein Feedback, über Ihre Anregungen und Fragen. Welche weiteren Themen rund um den Marathon interessieren Sie? Worüber soll ich schreiben, mit wem soll ich reden? Nehmen Sie gerne Kontakt auf.

Einfach per Mail: marathon@sz­-sb.de