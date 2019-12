Wohin mit dem klebrigen Müll? : Was tun gegen ausgespuckte Kaugummis in Fußgängerzonen?

Was tun gegen ausgespuckte Kaugummis in Fußgängerzonen?

Saarbrücken Einige Städte haben mit „Gum Walls“ zur Entsorgung der klebrigen Ärgernisse gute Erfahrungen gemacht. In Saarbrücken wird es die Wände aber nicht geben.

„Entsorge hier deinen alten Kaugummi!“ – mit diesem Slogan wirbt die „The Gum Wall GmbH“ („Die Kaugummi-Wand GmbH“) für ihre sonderbare Erfindung, die dazu beitragen soll, die Kaugummis auf den Gehwegen der Innenstädte zu reduzieren. Nach zahlreichen Modellversuchen und schließlich der Anmeldung zum Patent folgte im Januar 2017 die Markteinführung. Inzwischen gibt es die Wände bereits in 60 Städten in sechs europäischen Ländern. Nach SR-Berichten seien dort die Kaugummireste auf dem Boden um bis zu 60 Prozent zurückgegangen.

Wäre die Anschaffung einiger Testwände in Saarbrücken also nicht ein sinnvoller Versuch, um das Kaugummiproblem zu bekämpfen? Trotz Berichten von mehreren deutschen Stadtverwaltungen, bei denen die „Gum-Walls“ gut funktionieren, komme eine Anschaffung und Aufstellung der Kaugummi-Wände für Saarbrücken zurzeit nicht in Frage, sagte Judith Pirrot, die Sprecherin des ZKE. „Sie könnten zwar durch einen Überraschungs- und Trendeffekt für eine vorübergehende Verringerung der Verschmutzungen sorgen. Wir bezweifeln jedoch eine nachhaltige, positive Auswirkung auf das Verschmutzungsverhalten der Verursacher“, sagte sie. Eine weitere Befürchtung des ZKE sei, dass sich die „vertikale Entsorgung“ über die Smiley-Wände hinaus auf Pfosten, Hauswände und Flächen in Saarbrücken ausbreitet. Entsprechende Erfahrungen seien aus Stuttgart bekannt geworden.