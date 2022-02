Die beliebtesten Cafés und Konditoreien : Wo es die wohl größten Kuchenstücke im Saarland gibt – Café Maria in Stennweiler

Foto: Thomas Reinhardt 38 Bilder Nostalgie und Gaumenfreuden im Café Maria

Serie Schiffweiler-Stennweiler In einem alten, aufwendig restaurierten Bauernhaus in Stennweiler betreibt Manuela Seitle das Café Maria. In prächtigem, urgemütlichem Ambiente werden feine Leckereien angeboten.