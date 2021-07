Regionaler Leitartikel : Neues Sternenbild über Saarlands Küchenhimmel

Saarbrücken In die Szene der Sterne-Restaurants kommt Bewegung: Peilt das Saarbrücker Esplanade den dritten Stern an? Und schafft Klaus Erfort die Rückkehr?

So sprach und spricht man über das kleine Bundesland mit seinen Genusskünstlern. Zu denen natürlich auch Altmeister wie Alexander Kunz und Küchen-Darling Cliff Hämmerle zählen.

Dann aber löste dieses Frühjahr der Gastroführer Guide Michelin, mit seiner neuen Wertung ein Beben am Firmament aus. Klaus Erforts Gästehaus in Saarbrücken büßte einen Stern ein. Ein harter Schlag, auch wenn Erfort das sportlich kommentierte: Man könne halt nicht jeden Sprint gewinnen. Wie allen Gastronomen setzte der Pandemie-Lockdown auch dem Kochstar und seinen Leuten heftig zu. Aber es lief wohl auch im Haus nicht mehr alles rund.

Bemerkenswert allerdings: Nur einen Steinwurf weiter, im Saarbrücker Restaurant Esplanade, holte Silio Del Fabro mit seiner Crew zeitgleich den zweiten Stern. Offenbar aber hat man im Esplanade noch mehr Hunger. Nun soll auch, wie man hört, der Mann fürs Süße aus Erforts Reich bald das Esplanade verstärken. Mit solchen Kräften an seiner Seite kann Del Fabro, selbst früher bei Erfort, Kurs auf den dritten Michelin-Stern nehmen. Klaus Erfort aber wird doppelt Luft holen müssen, wenn er wieder im Rennen um die absolute Restaurant-Elite mitmischen will. Schafft er das, könnten es am Ende ja sogar vielleicht drei mal drei Sterne sein, die Touristen-lockend über dem Land leuchten.