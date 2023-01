Regionaler Leitartikel : Wieder deutlich mehr Raucher

Lungenkrebs ist heute kein Todesurteil mehr. Künftig werden sich die Überlebenschancen der Betroffenen weiter verbessern. Die medizinische Forschung hat in den vergangenen Jahren erfreuliche Fortschritte erzielt.

Vor allem wurden neue Medikamente entwickelt, die die Krebszellen gezielt ansteuern und ausschalten können. Rauchen ist der größte Risikofaktor, an Lungenkrebs zu erkranken. In der Europäischen Union sind 85 Prozent der Todesfälle durch Lungenkrebs aufs Rauchen zurückzuführen. Alle Kampagnen gegen das Rauchen scheinen jedoch ihr Ziel verfehlt zu haben. Neue Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zeigen, dass die Zahl der Raucher in Deutschland zwischen Ende 2019 und Mitte 2022 von 27,2 Prozent auf 37,6 Prozent gestiegen ist. Einer aktuellen Befragung zufolge greifen wieder deutlich mehr Jugendliche zur Zigarette. Lag der Anteil der Raucher unter den 14- bis 17-Jährigen in den vergangenen sechs Jahren bei gut zehn Prozent, so ist er im Jahr 2022 auf mehr als 15 Prozent gestiegen. Rauchen kann nicht nur Lungenkrebs, sondern zahlreiche andere Krebsarten auslösen. Es schädigt die Blutgefäße und beschleunigt den Alterungsprozess. Ganz viele Erkrankungen, die sich erst nach Jahrzehnten zeigen, werden bereits durch falsche Weichenstellungen – schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen – in der Kindheit und Jugend angelegt. Unsere Prävention ist zu schlecht. Zigaretten werden in den Läden noch immer gut sichtbar präsentiert, sind auch für Jugendliche leicht zu kaufen und noch immer billig genug, dass fast 40 Prozent der Bundesbürger zugreifen. Eine Berechnung des Deutschen Forschungszentrums für Gesundheit und Umwelt hat ergeben, dass die Behandlung eines Lungenkrebspatienten in Deutschland durchschnittlich 20 000 Euro kostet. Vor allem aber kostet Lungenkrebs viele Leben.