Kolumne Grad-Wanderung Endlich härter gegen Raser durchgreifen

Meinung | Saarbrücken · Autofahrer genießen in Deutschland so viele Freiheiten wie keine andere Gruppe. In anderen Ländern wird wesentlich härter durchgegriffen. Wann endlich auch bei uns?

28.09.2023, 17:02 Uhr

Ein Panzerblitzer in der Saarbrücker Innenstadt. Foto: BeckerBredel

Wieso ist das eigentlich erlaubt? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte. In schöner Regelmäßigkeit werden Autofahrer dort über Blitzer-Standorte informiert. Der Effekt lässt sich in freier Wildbahn beobachten: Kaum wurde die Radarfalle passiert, drücken Raser das Gaspedal wieder bis zum Boden durch. Kaum ein Mensch hinterfragt das. Dass es sich bei den Blitzer-Meldungen im Grunde um eine Form der Strafvereitelung handelt – wen kümmert’s! Gesellschaftlich ebenso akzeptiert ist das lautstarke Beschweren über wohlverdiente Knöllchen. Schuldbewusstsein, gar Scham? Fehlanzeige.