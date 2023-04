Basteln, Radeln und Neues erkunden In den Osterferien wird im Saarland jede Menge geboten

Farbenfrohe Mosaike legen, Öllampen töpfern und Villenführungen erwarten die Besucher des Archäologieparks Römische Villa Borg in den Osterferien. Das Programm „Ferien im Museum“ startet am 5. April und endet am 12. April. Es richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an begleitete Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Die Teilnahme an einzelnen Programmpunkten ist ebenso möglich wie die Anmeldung zu ganzen Tagen. Zwischen den Angeboten wird jedoch keine Betreuung angeboten.