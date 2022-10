Große Aufregung auf Twitter : Von vierter Impfung abgeraten? Arzt wehrt sich nach Ärger im Impfzentrum Neunkirchen

Dr. Dirk Jesinghaus vor dem Impfzentrum Ost in Neunkirchen, das er leitet. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Aufregung im Impfzentrum Ost: Eine jüngere Frau will sich in Neunkirchen zum vierten Mal impfen lassen – und muss das mit der Ärztin ausdiskutieren. Dieser Fall wurde jetzt auf Twitter öffentlich gemacht – und dort teils empört diskutiert. In der SZ äußert sich nun der Leiter des Zentrums, Dr. Dirk Jesinghaus.