Streit auf Twitter : Vierte Covid-Impfung ist für Jüngere „keine Wunschleistung“ – Über 60-Jährige sollten sich boostern lassen

Dr. Dirk Jesinghaus vor dem Impfzentrum Ost in Neunkirchen, das er leitet. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Der zweite Anti-Covid-Booster wird ab 60 empfohlen. Eine jüngere Frau will sich im Impfzentrum Ost zum vierten Mal impfen lassen – und muss das mit der Ärztin ausdiskutieren. Dieser Fall wurde jetzt auf Twitter öffentlich gemacht – und dort teils empört diskutiert. Dazu der Leiter des Zentrums, Dr. Dirk Jesinghaus: „Wir halten uns an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission!“

Riesen-Aufregung bei Twitter: Einer 40-Jährigen soll im Impfzentrum Ost in Neunkirchen eine zweite Booster-Impfung zunächst „verweigert“ worden sein. Nur weil sie darauf bestanden habe, ein viertes Mal geimpft zu werden, habe die Impfärztin schließlich eingelenkt. So beschreibt eine gewisse Elena M. (laut Profil Physikerin und ihren Tweets zufolge glühende Impfbefürworterin) eine „völlig verstörende Szene“, dessen Zeugin sie zusammen mit ihrer Tante vergangene Woche geworden sei: „Während wir warten, werden wir Zeuge, wie eine Frau (ca. Mitte 40, übergewichtig) ihren 2. Booster haben möchte. Die Impfärztin, Ehefrau des Zentrumsleiters Dr. Jesinghaus, lehnt eine Impfung der Dame, deren 1. Booster im Januar 2022 war (vor 10 Monaten!!!), ab. Begründung: keine STIKO-Empfehlung. Die Impfwillige bleibt hart und fordert laut, dass man sie trotzdem impft.“

Auf Basis dieser Empfehlungen argumentiert auch der Leiter des Zentrums, Dr. Dirk Jesinghaus, als wir ihn zu dem Vorfall befragen. „Die Frau ist geimpft worden, nachdem es ein ausführliches Beratungsgespräch gab“, berichtet er. Dass man dieses im Wartebereich in Einzelheiten habe mitverfolgen können, bezweifelt er. Und macht an diesem Fall exemplarisch fest, dass die Covid-Impfung keineswegs eine Wunschleistung nach eigenem Ermessen der Patienten sei, sondern „ein ärztlicher Eingriff mit klaren Indikationen laut Stiko und Haftungsansprüchen an die impfenden Ärzte.“ Grundlage jeder Impfung seien die Richtlinien der Ständigen Impfkommission.