Kampf gegen Corona : Impfstoffverteilung ist eine Frage der Ethik – und mehr

Berlin Noch ist kein Impfstoff gegen Sars-CoV-2 auf dem Markt, aber Wissenschaftler forschen mit Hochdruck daran. Einige Zulassungsstudien laufen bereits. Nun drängt die Zeit, festzulegen, wer wann und wo geimpft wird.

Ein Impfstoff wird anfangs nicht reichen – nicht für 83 Millionen Deutsche und erst recht nicht für 7,9 Milliarden Weltbürger. Daher muss priorisiert werden, wer den Impfstoff in welcher Reihenfolge erhalten soll. Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut (RKI) ist nach dem Infektionsschutzgesetz gerufen, Empfehlungen für eine Priorisierung zu geben. Nun haben Stiko, der Deutsche Ethikrat und die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ethische und rechtliche Rahmenbedingungen erarbeitet für die später folgende Stiko-Impfempfehlung. Am heutigen Montag wollen die drei Gremien diese Rahmenbedingungen vorstellen.

Die Frage der Impf-Priorisierung ist unweigerlich eine ethische, denn mit jeder Bevorzugung einer Personengruppe wird eine andere hintenangestellt. Und wenn ein Ungeimpfter sich doch infiziert und der Verlauf tödlich ist? Ziel sei es, durch eine Priorisierung bei möglicherweise eingeschränkter Verfügbarkeit bestmöglich schwere Erkrankungen und Todesfälle zu vermeiden, hatte die Stiko in ihrer ersten Stellungnahme zur Priorisierung im August erklärt.

Darüber hinaus soll laut Stiko das medizinische und pflegerische Versorgungssystem geschützt, aber auch nach ethischen Gesichtspunkten eine möglichst gerechte Verteilung erreicht werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Sonntag zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung in einem Video: Sie könne schon so viel verraten, „dass ich sage, ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land“.

Dabei geht es derzeit nur um die Frage, wie in Deutschland priorisiert wird, so sieht es der Arbeitsauftrag der Stiko vor. Die Frage, wie die Impfdosen weltweit verteilt werden, ist nicht minder ethisch relevant. Die Deutsche Bischofskonferenz warnte vor „nationalen Egoismen“ und überhöhten Verkaufspreisen.

Doch die Priorisierung ist nur eine von vielen Baustellen. Denn selbst wenn es zum Jahreswechsel einen Impfstoff gäbe, muss dieser sehr anspruchsvoll transportiert, kühl gelagert, verteilt, geimpft und dies dokumentiert werden. Die Liste der nicht abschließend gelösten Aufgaben ist lang. Gerade mit Blick auf die Schnelligkeit der Entwicklung eines möglichen Impfstoffs ist laut Stiko zudem eine bundeseinheitliche Online-Dokumentation der Impfungen entscheidend. Es darf nicht unklar sein, wer wann und wo geimpft wurde.

Fest steht, dass nicht die Hausärzte in die Situation gebracht werden sollen, Patienten zurückweisen zu müssen, wenn sie noch nicht auf der Priorisierungsliste stehen. Daher soll bundesweit in Impfzentren geimpft werden. Doch noch gibt es diese nicht, und die Errichtung ist – wie die Umsetzung der Impfempfehlungen – Aufgabe der Länder. Wie sich derzeit bei den Gesundheitsämtern zeigt, kann es in einzelnen Regionen schnell zu personeller Überlastung kommen.