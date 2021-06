Sonder-Impfaktion : Impfen in Merzig und Wadgassen

Saarbrücken An diesem Samstag finden in der Stadthalle Merzig (10 bis 15 Uhr) und in der Glück­aufhalle Wadgassen (9 bis 18 Uhr) Sonderimpfaktionen mit AstraZeneca statt. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Saarland können sich Personen ab 18 Jahren ohne Termin impfen lassen.