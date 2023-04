Fachagentur Windenergie an Land Immer mehr Windräder gehen in Deutschland ans Netz – doch das Saarland ist Schlusslicht

In den ersten drei Monaten des Jahres 2023 sind deutlich mehr neue Windräder in Deutschland ans Netz gegangen. Dies teilt die Fachagentur Windenergie an Land auf Anfrage der SZ mit. Allerdings fällt diese Windkraft-Wende je nach Bundesland und Region deutlich anders aus. „Bayern und Baden-Württemberg hinken beim Ausbau hinterher“, kritisierte der Bundesverband Windenergie und sprach von einem „de facto Ausfall“ der Südregion. Im Saarland ist in dem Zeitraum laut der Analyse kein einziges neues Windrad in Betrieb gegangen.