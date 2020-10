Trends in der Bestattungskultur : Verstärkt Corona Trend zur Urnen-Bestattung?

Eine für eine Bestattung vorbereitete Urne steht auf dem Naturfriedhof Sankt-Ursula. Foto: dpa/Nicolas Armer

Saarbrücken Die Bestattungskultur ist schon länger im Wandel. Doch dass die Beisetzung in einer Urne deutlich häufiger nachgefragt wird, könnte inzwischen auch mit Corona zusammenhängen. Denn neben finanziellen Gründen hat der Trend inzwischen offenbar auch zeitliche.

Immer weniger Menschen lassen sich hierzulande in einem Sarg zur ewigen Ruhe betten. Schon seit Langem würden Feuerbestattungen stetig gefragter als herkömmliche Erdbestattungen, sagt Bernd Naumann, Vorsitzender des Bestatterverbandes Saar. „Mittlerweile entscheiden sich im Saarland etwa 70 Prozent für eine Feuerbestattung und nur noch rund 30 Prozent für eine herkömmliche Erdbestattung.“ Diese Tendenz bestätigt auch Michael Peter, Geschäftsführer der Bestatterinnung Saar, er schätzt sie sogar noch ein bisschen höher. „Das ist in den ländlichen Regionen noch nicht so angekommen wie in den städtischen Gebieten, das gilt sowohl für das Saarland als auch bundesweit. Aber man kann davon ausgehen, dass mittlerweile 75 Prozent aller Bestattungen Feuerbestattungen sind“, sagt Peter. Er hält zudem fest, dass sich der Trend zur Feuerbestattung durch die Corona-Pandemie verstärkt habe

Die Gründe für die Beliebtheit der Feuerbestattung sind vielfältig. „Es ist ein finanzielles und ein Pflege-Problem“, erläutert Naumann. Eine Erdbestattung sei zwar nicht unbedingt teurer als eine Feuerbestattung, aber viele der Folgekosten entfielen oder seien geringer. Auch entfalle die Grabpflege für die Angehörigen. Bestatterinnungs-Geschäftsführer Peter nennt weitere Gründe: „Die Leute wohnen heutzutage immer öfter verstreut, deshalb ist es schwieriger, alle Angehörigen rechtzeitig zur Bestattung zusammenzubekommen.“ Denn laut saarländischem Bestattungsgesetz muss ein Leichnam innerhalb von sieben Tagen nach dem Tod beigesetzt oder eingeäschert werden. Die Asche eines Verstorbenen kann jedoch bis zu drei Monate nach Einäscherung beigesetzt werden. Die Tendenz zur späten Beisetzung hat laut Peter auch etwas mit Corona- zu tun. Viele Leute verschieben seinen Angaben derzeit die Beisetzung, da aufgrund der Kontaktbeschränkungen Trauerfeiern nur beschränkt möglich seien. Gemäß der saarländischen Corona-Verordnung ist zurzeit der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum von mehr als zehn Personen verboten – das gilt auch für Bestattungen. Das zuständige Ordnungsamt kann jedoch Ausnahmegenehmigungen erteilen.

Auch wenn zunehmend Feuerbestattungen gewünscht werden, müssten Angehörige keine Sorge haben, dass es zu langen Verzögerungen kommt, sagt Naumann. Zwar musste man vor Jahren durchaus drei bis vier Wochen warten, bis ein Verstorbener eingeäschert werden konnte. Heute komme das aber nicht mehr vor, da das Saarland über zwei Krematorien verfüge: eines in Saarbrücken und eines in Völklingen.

Betrieben werden die beiden saarländischen Krematorien von der Vereinigten Feuerbestattung Saar GmbH. Deren Sprecherin Dianica Duchene bestätigt ebenfalls die steigende Nachfrage nach Feuerbestattungen. Ihren Angaben zufolge wurden in den saarländischen Krematorien im vergangenen Jahr rund 8800 Menschen eingeäschert. Auch Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, seien in den Krematorien Saarbrücken und Völklingen eingeäschert werden, darunter auch Todesfälle aus Frankreich. „Hinsichtlich der Arbeit hat sich vor allem geändert, dass wir Schutz- und Hygienemaßnahmen treffen mussten und die Särge separat gelagert werden. Auch werden sie zuerst komplett desinfiziert, bevor sie zu uns ins Gebäude kommen“, versichert Duchene. „Schade ist, dass wegen der Pandemie Trauerfeierlichkeiten nicht im üblichen Rahmen stattfinden konnten, sondern sehr eingeschränkt.“

Auch Naumann bestätigt, dass die Corona-Pandemie die Trauerbewältigung erschwere. „Aktuell dürfen wegen Corona maximal zehn Menschen in der Leichenhalle sein. Nimmt man die ganze Familie, mit Kindern, Enkelkindern, Onkeln und Tanten, ist man da schnell drüber“, weiß Naumann. Diese Einschränkung hält der Bestatter nicht für sinnvoll. Er plädiert dafür, von Fall zu Fall zu entscheiden. Wenn die Trauergemeinde 25 Personen umfasse, müssten auch 25 an der Trauerfeier teilnehmen können, meint Naumann. Von den Schwierigkeiten für die Angehörigen berichtet auch Michael Peter. „Die Friedhofsämter achten sehr genau darauf, dass die maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird“, sagt er. Das habe sich mit den jüngsten Verordnungen noch einmal verschärft. „Viele geben in Todesanzeigen gar nicht mehr an, wann die Beerdigung ist, damit nicht zu viele Leute auftauchen.“

Urne oder Sarg? Schon zu Lebzeiten kann man festlegen, wie die eigene Beerdigung stattfinden soll. Foto: dpa-tmn/Sebastian Willnow

Kolumbarium auf dem Hauptfriedhof. Foto: Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH