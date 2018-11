später lesen Krankenkasse Immer mehr junge Leute leiden unter „Handy-Daumen“ Teilen

(SZ) Wischen, klicken, tippen, zig mal pro Tag: Die typischen Handbewegungen am Smartphone sind Alltag, aber ziemlich anstrengend für Gelenke – auch für junge. Darauf weist die IKK Südwest hin und schlägt Alarm: Immer mehr jüngere Menschen leiden demnach bereits an Arthrose in Hand oder Fingern. red