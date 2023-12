Trauminsel im Sommerflugplan Flughafen Saarbrücken kündigt neues Reiseflugziel für Sommer 2024 an

Während des gesamten Sommerflugplanzeitraums, vom 31. März bis zum 26. Oktober 2024, werden vermehrt Passagiere zu ihren Wunsch-Destinationen geflogen. Ganz neu mit dabei ist diesen Sommer die griechische Urlaubsinsel Rhodos. Jeden Donnerstag wird ab April eine Maschine in Richtung der südlichen Trauminsel starten. Flüge können ab sofort gebucht werden, teilt der Flughafen Saarland am Montagnachmittag in einer Pressemitteilung mit. Während des gesamten Sommerflugplans wird es zudem einen neuen Linienflug zwischen Saarbrücken und Tuzla (Bosnien-Herzegowina) geben. Die Flugfrequenz der Strecke Saarbrücken-Hamburg wird von drei auf fünf Flüge pro Woche erhöht.