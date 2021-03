Impfmarathon an Ostern : Das Saarland erhöht das Impftempo deutlich

Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Saarbrücken Die EU-Sonderlieferung an Biontech-Impfstoff ist im Saarland eingetroffen – jetzt gilt es, die Extra-Dosen schnellstmöglich zu verimpfen. Zu diesem Zweck werden die Impfzentren im Land ohne Pause über die Osterfeiertage geöffnet bleiben.

Bereits am Montag hatte das Saar-Gesundheitsministerium angekündigt, auch Karfreitag und Ostermontag zu impfen. Nun kam auch noch der Ostersonntag dazu. An diesem Tag werden die Impfzentren jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. Dadurch können über 2000 zusätzliche Impftermine angeboten werden, teilte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstagmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Impfmarathon im #Saarland - Corona macht über die Feiertage keine Pause, daher werden wir ebenfalls keine Pause einlegen, sondern auch an Ostern in die Impf-Offensive gehen, mit über 2000 zusätzlichen Impfterminen! — Tobias Hans (@tobiashans) March 30, 2021

Ermöglicht werde dies nur durch „erheblichen Aufwand“, betonte der ärztliche Leiter des Impfzentrums West, Dr. Dirk Jesinghaus. Der von der Saar-Regierung angekündigte „Impfmarathon“ gehe mit einer hohen persönlichen Belastung für die Mitarbeiter der Impfzentren einher. Und diese wird auch nach Ostern nicht unbedingt weniger werden: Nachdem aktuell in den Impfzentren in Neunkirchen und Saarlouis etwa 800 Menschen pro Tag geimpft werden, soll diese Zahl nach den Feiertagen auf 1200 steigen. Damit arbeiten beide Impfzentren über ihren Kapazitätsgrenzen: Angelegt sind sie eigentlich für 1000 Impfungen pro Tag. Im Prinzip seien allerdings Jesinghaus zufolge sogar noch mehr Impfungen möglich, lediglich der hohe Verwaltungsaufwand verhindere dies.

Lesen Sie auch Zusage aus Berlin : Saarland erhält großes Sonderkontingent des Biontech-Impfstoffs

Neben den Impfzentren in Saarlouis und Neunkirchen gibt es noch das Impfzentrum auf dem Saarbrücker Messegelände, das mit ursprünglich geplanten 2000 Impfungen täglich eine doppelt so hohe Kapazität hat wie die beiden anderen. Dazu wurde in Lebach seit Anfang März ein viertes Impfzentrum im Saarland eingerichtet. Dort soll auf dem Gelände der Graf-Haesler-Kaserne voraussichtlich ab Anfang nächster Woche mit Hilfe der Bundeswehr geimpft werden – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Im Drei-Schicht-Betrieb werden etwa 110 Soldaten dann bis zu 1000 Impfungen am Tag übernehmen.

Über 170 000 Corona-Impfungen wurden im Saarland schon verabreicht, darunter rund 43 000 Zweitimpfungen. Bisher haben sich (Stand 29. März) 207 680 Personen in die Impflisten eingetragen. Saarländer, die bereits einen Impftermin haben, sollen indes wegen der Sonderlieferung keinen neuen, früheren Termin erhalten: Stattdessen werden Personen eine Benachrichtigung erhalten und vorgezogen, die bereits auf der Impfliste stehen, aber bisher noch auf einen Termin warten.