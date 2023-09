Interview Dr. Markus Strauß „Der Bedarf an Augen-Operationen wird deutlich steigen“

STRAUSS Aufgrund des demografischen Wandels erkranken immer mehr Menschen an den Augen. Die Zahl der Behandlungen steigt. Allerdings verzeichnen wir in Deutschland doppelt so viele Facharzttermine wie in Frankreich. In unserem Nachbarland muss ein Hausarzt eine Überweisung zum Facharzt ausstellen. Bei uns kann jeder Patient direkt beim Facharzt einen Termin vereinbaren. Bei uns haben viele Patienten auch eine Vollkasko-Mentalität entwickelt, die dazu führt, dass sie wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt kommen, weil die Kasse die Behandlung ja bezahlt. Zum Beispiel wenn das Auge juckt, was mit frei erhältlichen Tropfen aus der Apotheke behandelt werden könnte. Andere Patienten wollen sich eine Brille verschreiben lassen, obwohl es dafür in der Regel schon seit Jahren von den Krankenkassen keine Zuschüsse mehr gibt. Eine Brille kann jeder Optiker anpassen.