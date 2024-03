Neues Ranking Das sind die 20 schönsten Schlösser und Burgen in Süddeutschland – zwei aus dem Saarland dabei

In dem neuen Ranking wurden Schlösser und Burgen vom Bodensee bis an den Main von den Reisespezialisten unter die Lupe genommen. Dabei siegte Schloss Neuschwanstein vor der Kaiserburg Nürnberg und der Würzburger Residenz. Auf Rang vier und fünf folgen die Felsburg Tüchersfeld und die Burg zu Burghausen. Das Bundesland Bayern holt sich sogar gleich alle Top-6-Plätze, da sich das Schloss Nymphenburg in München den sechsten Rang sichern konnte. Mit der Burg Kirkel auf Platz 16 und dem Saarbrücker Schloss (Rang 17) schafften aber auch zwei beeindruckende und bei Touristen höchst beliebte Bauwerke aus dem Saarland in die Top 20.