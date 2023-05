Tag der Pflege am 12. Mai „Das erfüllt uns mit Sorge“ – Interesse an Pflegeausbildung im Saarland sinkt deutlich

Die Reform der Pflegeausbildung bringt nicht den erwarteten Erfolg. Statt eines Anstiegs der Ausbildungszahlen gibt es sogar einen Rückgang. „Dieser betrifft sowohl die dreijährige Pflegefachausbildung als auch die zweijährige Pflegeassistenzausbildung im Saarland. Das erfüllt uns mit Sorge“, sagte gestern der Vorsitzende der Saarländischen Pflegegesellschaft (SPG), Holger Wilhelm, im Pressegespräch im Seniorenheim Höcherberg in Bexbach anlässlich des „Tages der Pflege“ am 12. Mai. Die SPG fordert daher von der saarländischen Landesregierung verstärkte Anstrengungen zur Steigerung der Ausbildung in der Pflege.