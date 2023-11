Schuldneratlas veröffentlicht Neue Zahlen zur Überschuldung im Saarland

Die Zahl der Saarländerinnen und Saarländer, denen die Schulden über den Kopf wachsen, ist im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Das geht aus dem jüngsten Schuldneratlas des Vereins Creditreform hervor, der dieses Zahlenwerk regelmäßig erstellt. „Die Überschuldungsquote liegt an der Saar jetzt bei 9,5 Prozent, vor einem Jahr waren es noch mehr als zehn Prozent“, sagt Carsten Uthoff, Geschäftsführer des Vereins Creditreform Saarbrücken, Pirmasens. Bundesweit beträgt diese Quote 8,5 Prozent. Dennoch sind immer noch 81 000 Frauen und Männer an der Saar überschuldet. Das trifft zu, wenn jemand seine finanziellen Verpflichtungen in absehbarer Zeit nicht erfüllen kann und er auch keine Möglichkeit hat, einen Kredit aufzunehmen oder auf Vermögen zurückzugreifen.