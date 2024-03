Aktuelle Analyse der AOK Lange Krankschreibungen im Saarland bei Spätfolgen einer Corona-Infektion

Die Beschäftigten, die von den Spätfolgen einer Covid-19-Infektion betroffen waren, fielen sehr lange am Arbeitsplatz aus. Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit bei Long-Covid-Erkrankungen lag im Durchschnitt bei 41 Tagen je Fall. Bei Post-Covid-Erkrankungen waren es 28,6 Tage, bei CFS 27,2 Tage. „Im Vergleich zu anderen Erkrankungen sind das sehr lange berufliche Ausfallzeiten. Offenbar ist es in vielen Fällen eine Herausforderung, den Betroffenen wieder den Weg in den betrieblichen Alltag zu ebnen“, sagt Dr. Martina Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK im Saarland und in Rheinland-Pfalz.