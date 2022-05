Rätselhafter Nerventod : Kribbeln als erstes Zeichen einer Nervenschädigung

Frank Maier, der Chefarzt der Neurologie am Caritas-Klinikum Saarbrücken, misst bei Neuropathie-Patientin Silke Bold die Leitgeschwindigkeit der Nerven in den Beinen. Geschädigte Nerven leiten Signale nur noch langsam weiter oder sterben ganz ab. Foto: cts/Nele Scharfenberg

Saarbrücken Die Polyneuropathie ist ein weit verbreitete Nervenkrankheit, die meist in den Zehen beginnt. Viele Betroffene ignorierten anfangs die Symptome, sagt Frank Maier, Neurologe am Caritas-Klinikum Saarbrücken.

„Es beginnt mit einem Kribbeln in den Zehen, dann kommt es zu Gefühlsstörungen in den Füßen, zu Kälte- und Taubheitsgefühlen. Schließlich sind die Nerven in den Füßen so stark angegriffen, dass betroffene Menschen den Boden nicht mehr spüren. Vor allem nachts in der Dunkelheit kann das zum Problem werden. Die Sturzgefahr wächst.“ Was Frank Maier, der Chefarzt der Neurologie am Caritas-Klinikum St. Theresia in Saarbrücken, hier beschreibt, sind die Symptome einer Nervenschädigung, Polyneuropathie („Viel-Nerv-Krankheit“) genannt. Oft breitet sich die Krankheit weiter aus: auf die Unterschenkel, die Knie, die Fingerspitzen, Hände, Arme, selten bis zu Schultern und das Becken. „Lange, dünne Nerven, zum Beispiel in den Beinen, sind anfälliger für Schädigungen und deshalb früh betroffen“, sagt Maier.

Er behandelt in der Caritas-Klinik täglich Patienten mit Polyneuropathie. Die Erkrankung ist wenig bekannt, tritt jedoch häufig auf. Schätzungsweise sind 6,5 Millionen Menschen in Deutschland davon betroffen, davon etwa 78 000 im Saarland. „Eine Polyneuropathie tritt vor allem im Alter auf. Je älter die Patienten sind, desto häufiger leiden sie an dieser Erkrankung“, sagt der Arzt.

Bei 20 Prozent der Neuropathie-Patienten können die Ärzte keine Ursache für die schleichende Zerstörung der Nerven finden. In einigen Fällen liegt eine erbliche Belastung vor. „Die uns bekannten Hauptursachen sind jedoch Diabetes und starker Alkoholkonsum“, sagt Maier. „Der Diabetes schädigt die Blutgefäße. Die Nerven werden dann nicht mehr richtig mit Nährstoffen versorgt und gehen langsam zugrunde. Da vor allem ältere Leute unter Diabetes leiden, erklärt das auch, warum die Polyneuropathie vor allem im Alter auftritt.“ Besonders betroffen sind die Altersgruppen ab 70 Jahren.

Alkohol im Übermaß vergiftet die Nerven im Körper. Es kann zu schweren Nervenschädigungen kommen. „Dieses Problem tritt häufiger auch bei einer Chemotherapie auf“, berichtet der Experte. „Es ist ein großes Problem, dass sich bei einigen Chemo-Patienten eine Polyneuropathie entwickelt. Leider ist deren giftige Wirkung auf die Nerven bisher nicht zu beherrschen. Manchmal ist deswegen eine Änderung der Therapie notwendig, denn eine Polyneuropathie kann die Lebensqualität der Krebspatienten weiter verschlechtern.“

Bei der Nervenkrankheit Polyneuropathie können die Nerven in den Füßen so geschädigt sein, dass die betroffenen Patienten den Boden nicht mehr spüren. Auf unebenen Wegen zu laufen, ist dann gefährlich. Die Gefahr umzuknicken ist zu groß. Foto: Getty Images/istock/LaylaBird

Auch bei veganer Ernährung kann es durch einem Mangel an Vitamin B12, das reichlich überwiegend in Fleisch, Milchprodukten und Eiern vorhanden ist zu einer Polyneuropathie kommen. „Das Vitamin ist wichtig für die Funktion der Nerven“, erläutert der Neurologe. Ein Mangel an Vitamin B12 trete häufig auch bei älteren Menschen auf, deren angegriffene Magenschleimhaut nicht mehr in der Lage ist, ein bestimmtes Protein zu bilden, das die Aufnahme von B12 in den Körper überhaupt erst ermögliche. „In diesen Fällen muss Vitamin B12 gespritzt werden, denn ein Mangel zerstört die Nerven“, sagt Maier. Da unser Körper Vitamin B12 speichere, reiche eine Injektion im Monat aus.

Bei einer kleinen Gruppe von Patienten kann die Polyneuropathie auf eine Autoimmunerkrankung zurückgeführt werden. Das Immunsystem richtet sich gegen den eigenen Körper, es kommt zu Entzündungen, die auch die Nerven schädigen können. „Dann behandeln wir mit Cortison“, sagt Maier. Es blockiert die vom Immunsystem im Übermaß produzierten Antikörper. Es komme zudem gar nicht so selten vor, dass nach einem Infekt wie Husten oder Durchfall heftige Immunreaktionen auftreten, die sich gegen die Nerven richten. „Zwei bis sechs Wochen nach der Infektion treten erste Missempfindungen auf, denen aufsteigende Lähmungen folgen. Die Reaktion kann so heftig sein, dass sogar ein Atemstillstand auftritt“, berichtet Maier. Solche Attacken, von denen auch junge Menschen betroffen sein können, werden mit Immunglobulinen behandelt.

Maiers Chefsekretärin Silke Bold leidet auch unter Polyneuropathie. Eine Ursache dafür wurde bislang nicht gefunden. „Bei mir hat es mit einem Kribbeln in den Füßen angefangen, bald darauf hatte ich Gefühlsstörungen, wenn ich die Zehen angezogen habe, dann begannen die Fußsohlen zu brennen und heute spüre ich den Boden überhaupt nicht mehr“, berichtet Bold. Bei ihr ist die Krankheit auch in die Beine gewandert. Sie leidet nachts unter unruhigen Beinen, dem Restless-legs-Syndrom. „Ich dusche die Beine dann kalt ab, das hilft zumindest kurzfristig“, sagt Bold. Gegen die Schmerzen nimmt sie dauerhaft Schmerzmittel. Mit einem Medikament der neueren Generation, verordnet von ihrem niedergelassenen Neurologen, kann derzeit ein Fortschreiten der Erkrankung verhindert werden. „Da bei der Polyneuropathie Nerven absterben, schwindet auch Muskelmasse. Deshalb treibe ich regelmäßig Sport, um dem gegenzusteuern“, sagt Silke Bold.

Besteht bei einem Patienten der Verdacht auf Polyneuropathie, prüft Frank Maier zunächst die Kraft der Muskeln und mit einem Reflexhammer die Muskel-, Sehnen- und Hautdehnungsreflexe. Wichtig ist zudem die Untersuchung des Berührungs- und Vibrationsempfindens, die unter anderem mit einer Stimmgabel erfolgt. Zudem wird die Nervenleitung gemessen. „Das ist die Standardmethode“, sagt Maier. Reizelektroden senden leichte Stromstöße aus, die die Nerven reizen. Mit einer auf die Haut geklebten Ableitelektrode misst der Arzt die Leitgeschwindigkeit. Geschädigte Nerven lahmen. „Die Leitgeschwindigkeit der Nerven in den Beinen liegt normalerweise bei etwa 50 Metern pro Sekunde, bei Polyneuropathie kann sie nur noch zehn bis 20 Meter pro Sekunde betragen oder komplett blockiert sein“, erläutert Maier. Um herauszufinden, ob eine entzündliche Ursache vorliegt, wird in manchen Fällen Nervenwasser im Lendenwirbelbereich, zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, entnommen. „Bei einer Entzündung ist die Konzentration bestimmter Eiweiße im Nervenwasser stark erhöht“, erläutert der Mediziner.

Er hat die Erfahrung gemacht, dass bei älteren Menschen die Polyneuropathie oft als Nebenbefund entdeckt wird. Die Patienten sind eigentlich zum Arzt gekommen, weil ihnen ihr erhöhtes Sturzrisiko Sorgen macht. Andere Betroffene kommen erst, wenn sie die Schmerzen und Missempfindungen kaum noch ertragen können. „Das Brennen wird extrem schmerzhaft. Die Patienten spüren die Nervenschmerzen oft besonders in Ruhe, beispielsweise nachts im Bett. In schweren Fällen kann schon die Bettdecke auf den Füßen zu starken Schmerzen führen“, erläutert Maier. Meldet sich ein Patient erst, wenn Lähmungen der Füße aufgetreten sind oder die Feinmotorik in den Fingern verloren gegangen ist, ist es in der Regel zu spät. „Bei schweren Verläufen sind die Betroffenen sogar auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen, weil die geschädigten Nerven die Muskeln nicht mehr ansteuern“, erläutert Maier.