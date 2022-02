Schlichtungsausschuss der Architektenkammer : Beim Streit mit Architekten helfen Schlichter statt Richter

Bauherren, die Streit mit ihrem Architekten haben, sollten vor eine Klage darüber nachdenken, den Schlichtungsausschuss der Architektenkammer des Saarlandes anzurufen. Ein Schlichtungsverfahren läuft schneller und ist preiswerter als eine Gerichtsverhandlung. Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov

Saarbrücken Ist das ursprünglich gute Verhältnis des Bauherrn zum Architekten gestört, weil es Streit ums Honorar oder die Bauausführung gibt, muss die Angelegenheit nicht gleich vor Gericht landen. Oft findet der Schlichtungsausschuss der Architektenkammer des Saarlandes eine Lösung.

Von Martin Lindemann

Die meisten Menschen, die sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen oder eine Immobilie um- oder ausbauen wollen, sind Laien in den Bereichen Planung und Hausbau. Sie verlassen sich in der Regel auf Experten – Architekten, Bauunternehmer und Handwerksbetriebe. Doch immer wieder kommt es schon beim Planen und während der Arbeiten zum Streit zwischen Bauherr und Dienstleistern. Vom Architekten erwartet der Bauherr beispielsweise, dass er, sofern das vertraglich vereinbart ist, die Ausführung der Bauausführung überwacht, also zum Beispiel die Arbeit der Handwerker kontrolliert und seine Planungen im finanziellen sowie terminlichen Rahmen bleiben.

Geht es baulich oder zeitlich nicht voran, treten Mängel auf oder drohen die Kosten aus dem Ruder zu laufen, kann das ursprünglich gute Verhältnis zum Architekten letztlich so gestört sein, dass der Bauherr Hilfe braucht. Ein Gerichtsverfahren kann jedoch langwierig und teuer sein und den Baufortschritt weiter verzögern. Daher kann es sinnvoll sein, schon früh über eine außergerichtliche Schlichtung anstelle eines gerichtlichen Verfahrens nachzudenken. „Hierzu bietet es sich an, den Schlichtungsausschuss der Architektenkammer des Saarlandes anzurufen“, sagt Almut Menn. Sie ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht in der Saarbrücker Anwaltskanzlei Rapräger Rechtsanwälte. Seit vergangenem September ist Menn auch Vorsitzende des Schlichtungsausschusses der Architektenkammer des Saarlandes, gewählt von der Mitgliederversammlung.

Info Der Schlichtungsausschuss der Architektenkammer Der Schlichtungsausschuss der Architektenkammer des Saarlandes muss von einer Person geleitet werden, die die Befähigung zum Richteramt hat. Derzeit ist das Almut Menn, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht in der Saarbrücker Kanzlei Rapräger. Auch der Stellvertreter muss Jurist sein. Zurzeit hat Anke Fellinger-Hoffmann, Geschäftsführerin der Ingenieurkammer des Saarlandes, diese Position inne. Die vier Beisitzer müssen Mitglieder der Architektenkammer des Saarlandes sein. Es sind Heide Roth aus Saarbrücken, Jürgen-Michael Haupenthal aus Illingen, Roland Lupp aus Homburg und Reinhard Schneeweiß aus Saarbrücken.

Die Einrichtung eines Schlichtungsausschusses ist in Paragraf 19 des Saarländischen Architekten- und Ingenieurkammergesetzes vorgesehen. „Er soll Streitigkeiten zwischen Architekten und ihren Kunden gütlich beilegen. Auch wenn Architekten untereinander in Streit geraten, können sie den Schlichtungsausschuss anrufen“, erklärt Menn. Ein Schlichtungsverfahren werde um einiges schneller organisiert als eine Auseinandersetzung vor Gericht und könne auch früh Klarheit darüber schaffen, ob eine Einigung überhaupt möglich sei. „Bauherren und Architekten können sogar schon im Architektenvertrag vereinbaren, dass im Streitfall der Schlichtungsausschuss angerufen werden kann, um eine Einigung herbeizuführen“, sagt die Vorsitzende.

Almut Menn ist die Vorsitzende des Schlichtungsausschusses der Architektenkammer des Saarlandes. Foto: Kanzlei Rapräger

Einen weiteren Vorteil eines Schlichtungsverfahrens nennt Anke Fellinger-Hoffmann, die stellvertretende Vorsitzende des Schlichtungsausschusses und Geschäftsführerin der Ingenieurkammer des Saarlandes: „Bauherr oder Architekt können sich schon zu einem frühen Zeitpunkt an den Schlichtungsausschuss wenden, wenn sie noch nicht komplett zerstritten sind. Eine Einigung ist dann wahrscheinlicher, auch weil das Verfahren weniger förmlich und freier abläuft als eine Verhandlung vor Gericht.“ Ein Architekt, der Mitglied der Architektenkammer des Saarlandes ist, muss einer Schlichtungsverhandlung zustimmen, wenn ein Bauherr sie beantragt hat. Ruft der Architekt den Ausschuss an, kommt es nur zu einer Verhandlung, wenn das auch der Bauherr will.

Anke Fellinger-Hoffmann ist die stellvertretende Vorsitzende des Schlichtungsausschusses der Architektenkammer. Foto: Ingenieurkammer des Saarlandes/InG Saarland

„Wer einen Schlichtungsversuch unternehmen will, sollte sich zuerst mit der Geschäftsstelle der Architektenkammer in Verbindung setzen und sein Problem schildern“, sagt Fellinger-Hoffmann. Dort könne eingeschätzt werden, ob sich der Fall überhaupt für ein Schlichtungsverfahren eigne. Im nächsten Schritt muss der Sachverhalt schriftlich dargelegt werden. „Die Geschäftsstelle informiert dann die Vorsitzende des Ausschusses. Diese bittet nun die Gegenseite um eine Stellungnahme“, erläutert Fellinger-Hoffmann. Anschließend werden die streitenden Parteien und eventuelle Zeugen zu einem Schlichtungstermin eingeladen. Für den Ausschuss nehmen seine Vorsitzende oder deren Stellvertreterin und zwei der vier Beisitzer teil. „Es können zunächst auch getrennte Termine für die Streitbeteiligten anberaumt werden“, erläutert Fellinger-Hoffmann. Weder Bauherr noch Architekt brauchen bei der Schlichtung einen Rechtsbeistand.

In jüngster Zeit konnte der Schlichtungsausschuss einen Streit zwischen zwei Architekten beilegen, von denen der eine sich abfällig über die Arbeit des anderen geäußert hatte. In einem anderen Fall war es zu Unstimmigkeiten wegen der Kostenentwicklung zwischen dem Bauherrn und dem Architekten gekommen. Auch hier erreichte der Ausschuss eine einvernehmliche Lösung. „In der Regel sind es Kontroversen über Honorare und Vergütungen, die vor dem Schlichtungsausschuss landen. Mit Streitigkeiten wegen Baumängel muss sich der Ausschuss nur selten befassen“, sagt Almut Menn.