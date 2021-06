Anders als in anderen Regionen : Saarland gibt Entwarnung in Sachen Wassermangel

Saarbrücken Mahnungen in Berlin wegen drohender Wasserknappheit sieht man im Saarland gelassen.

Trotz der trockenen Sommer in den vergangenen Jahren herrscht im Saarland kein Mangel an Trink- und Grundwasser. Das hat das Saar-Umweltministerium klargestellt. Während in anderen Regionen Deutschlands angesichts nachlassender Niederschläge Privathaushalte und Industrie sich Sorgen um Frischwasser machen müssen und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) das Thema Wasserknappheit mit einer Nationalen Strategie angehen will, ist das Element im Saarland reichlich vorhanden. Das belegen die aktuellen Zahlen des Saar-Ministeriums: Rund 415 Millionen Kubikmeter Grundwasser werden im Saarland jährlich neu gebildet; 135 Millionen davon sind wirtschaftlich nutzbar, aber nur rund 70 Millionen – also etwa die Hälfte davon – werden tatsächlich gebraucht.