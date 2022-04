Integration ins saarländische Bildungssystem : Im Saarland Schulpflicht für Kinder aus der Ukraine

Saarbrücken Noch Diskussionen zum Verfahren bei Abschlussprüfungen für ältere Schüler

(ml) Als Kriegsflüchtlinge treffen im Saarland auch Jugendliche aus der Ukraine ein, die in ihrem Heimatland kurz vor Abschluss ihrer Schulausbildung gestanden haben. Diese Schüler fallen im Saarland unter die Schulpflicht. Sie müssen hier also eine Schule besuchen und am Unterricht teilnehmen. Zudem erhalten sie Sprachunterricht. Zusätzlich könnten die ukrainischen Abschlussschülerinnen und -schüler auch ukrainische Lernangebote nutzen, die per Internet aus der Ukraine zur Verfügung gestellt würden, sagt Lukas Münninghoff, der Sprecher des saarländischen Bildungsministeriums. Die Entscheidung darüber, ob diese Online-Kurse im Unterricht genutzt werden können, liege bei der Schule. „Für uns gilt der Grundsatz, die Flüchtlinge in das saarländische Bildungssystem zu integrieren“, sagt Münninghoff.

Das ukrainische Schulsystem umfasst bis zur Hochschulreife elf Schuljahre. Es gliedert sich in einen vierjährigen Grundschulunterricht, einen fünfjährigen Basisschulunterricht (Basisschulbildung) und einen zweijährigen Mittelschulunterricht, der zur „vollständigen allgemeinen mittleren Bildung" führt. Die Ukraine hat nun per Gesetz geregelt, dass die Schüler, die im laufenden Schuljahr 2021/22 vor dem Abschluss der vollständigen allgemeinen mittleren Bildung stehen, wegen des Krieges davon befreit sind, an den staatlichen Abschlussprüfungen teilzunehmen.

Die Wissenschaftliche Kommission der deutschen Kultusministerkonferenz (KMK) spricht sich dafür aus, ukrainischen Schülern, die im Sommer 2022 planmäßig ihren Abschluss machen würden, zu ermöglichen, neben der Teilnahme am Pflichtunterricht in deutschen Schulen auch per Videokonferenz Schulstunden mitzuverfolgen, die noch in der Ukraine angeboten werden. Ob die Flüchtlinge Abschlussprüfungen im ukrainischen Schulsystem auch übers Internet ablegen können, müsse das ukrainische Bildungsministerium klären.

In der KMK wird auch darüber beraten, ob und wie die ukrainischen Abschlüsse anerkannt werden können und wie den erfolgreichen Schulabsolventen der Zugang zu den Hochschulen in Deutschland ermöglicht werden kann. Zudem wird nach einer Lösung gesucht, jungen Menschen aus der Ukraine, die dort bereits studiert haben, einen Wechsel auf Hochschulen in Deutschland zu erlauben.

Die Kommission regt zudem an, für die geflüchteten Schüler zusätzlich zum Unterricht in den deutschen Schulen Bildungsangebote in ukrainischer Sprache zur Verfügung zu stellen, für die sich idealerweise geflüchtete ukrainische Lehrkräfte und andere pädagogische Fachkräfte zur Verfügung stellen. Daher sei es erforderlich, für diese ukrainischen Pädagogen selbst Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote zu entwickeln. Das Saarland hat für geflüchtete ukrainische Lehrkräfte, die gerne helfen wollen, eine E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme eingerichtet: ukraine@bildung.saarland.de