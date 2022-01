Barmer-Pflegereport für das Saarland : 30 Prozent mehr pflegebedürftige Saarländer als bisher gedacht

Den meisten Pflegekräften im Heimen und Kliniken ist die Nähe zu ihren Patienten wichtig. Doch Personalmangel und Überlastung führen dazu, dass dazu immer weniger Zeit bleibt. Das treibt viele Pflegerinnen und Pfleger aus dem Beruf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Saarbrücken Die bisherigen Prognosen zu Pflegebedarf und Pflegekräften haben außer Acht gelassen, dass neuere Pflegereformen der Kreis der Pflegeberechtigten stark erweitert haben. Daher liegen die alten Schätzungen viel zu niedrig.

Von Martin Lindemann

Die bisherigen Prognosen zur Zahl der pflegebedürftigen Menschen sowie der Bedarf an Pflegekräften für die kommenden 25 Jahre sind viel zu niedrig angesetzt. Sie gehen davon aus, dass die Zahl alter Menschen in den nächsten Jahren weiter steigen wird und somit auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Berücksichtigt für die Vorhersagen wurde also nur die demografische Entwicklung. Doch die Zahl wird deutlich stärker steigen als vorhergesagt, weil sich durch die neueren Pflegereformen der Kreis der Pflegeberechtigten stark erweitert hat. So hat das Pflegestärkungsgesetz II von 2017, in dem die Umstellung von vorher drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade beschlossen wurde, dazu geführt, dass zwischen 2017 und 2019 pro Jahr über zehn Prozent mehr Menschen als zuvor einen Anspruch auf Pflegeleistungen hatten.

„Allein dadurch sind im Saarland 13 000 Pflegeberechtigte dazukommen“, sagte Dunja Kleis, Geschäftsführerin der Krankenkasse Barmer für Rheinland-Pfalz und das Saarland unserer Zeitung. Somit ist bereits die aktuelle Zahl der Pflegebedürftigen im Saarland viel zu niedrig angesetzt: Statt der angegebenen 55 000 Menschen werden es im laufenden Jahr 68 000 sein. Der Report zeigt, dass die höhere Zahl der Pflegeberechtigten zu einem Teil darauf zurückzuführen ist, dass neuerdings auch Personen mit kognitiven und psychischen Beeinträchtigungen Pflege beantragen können.

Der aktuelle Pflegereport der Barmer nennt erstmals die nach oben korrigierten Zahlen. Erstellt wurde diese Studie von der Forschungsabteilung für Gesundheit, Pflege und Alterssicherung an der Universität Bremen. Die Autoren stützten sich bei ihren Hochrechnungen erstmals auf die neueste Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamts und berücksichtigten die Auswirkungen der jüngsten Pflegegesetzgebung, die zu einer deutlich Erweiterung des Kreises der Pflegeberechtigten führt. Zudem flossen Pflegedaten der neun Millionen Barmer-Versicherten in Deutschland ein.

In ganz Deutschland werden derzeit mehr als 4,5 Millionen Menschen ambulant oder stationär gepflegt. Laut Pflegereport werden es im Jahr 2025 bereits 5,7 Millionen sein und im Jahr 2030 rund sechs Millionen. Das sind jeweils rund eine Million Pflegebedürftige mehr als bei den bisherigen Vorausberechnungen und entspricht einer Steigerung von mehr als 30 Prozent. Im Saarland werden im Jahr 2030 rund 77 000 Bewohner pflegebedürftig sein. Das sind 17 000 mehr als bisher vorhergesagt.

Der Barmer-Pflegereport belegt, dass für die Versorgung dieser Menschen bundesweit mehr als 180 000 Pflegekräfte zusätzlich benötigt werden. Entsprechend wurde auch für das Saarland bislang der Bedarf an Pflegekräften für die kommenden Jahre zu niedrig angesetzt. Derzeit werden hierzulande im ambulanten und stationären Bereich 11 500 Pflegekräfte benötigt, im Jahr 2030 werden es 12 700 sein, ab 2050 bereits 16 600. Die bisherigen Schätzungen gingen für die Jahre 2030 und 2050 von jeweils 400 Pflegekräften weniger aus.

Der Pflegereport nennt auch den Bedarf an Pflegekräften im Saarland getrennt nach ambulanter und stationärer Versorgung. In der ambulanten Pflege sind derzeit 3900 Kräfte beschäftigt, im Jahr 2030 werden 4200 gebraucht und im Jahr 2050 bereits 5400. Im stationären Bereich ergibt sich ein deutliche höherer Bedarf. Heute sind es 7600 Pflegekräfte, 2030 sollten es 8500 und 2050 mindestens 11 200 sein. Doch schon heute mangelt es an Pflegekräfte. Wie viele tatsächlich fehlen, ist nicht klar.

Am höchsten qualifiziert sind Pflegefachkräfte. Ihre Zahl liegt heute im Saarland bei 5300. Bis zum Jahr 2030 steigt der Bedarf auf 5800 und bis 2050 sogar auf 7500. Um ihre Aufgaben bewältigen zu können, sind die Pflegedienste und Pflegeheime auf sogenannte Pflegehilfskräfte angewiesen. Ein Teil von ihnen weist eine im Vergleich zu Fachkräften verkürzte Ausbildung auf, ein größerer Teil ist angelernt. Im Saarland liegt der Bedarf an Pfleghilfskräften mit Ausbildung derzeit bei 2000. Er erhöht sich auf 2400 im Jahr 2030 und auf 3100 im Jahr 2050. Der Bedarf an angelernten Pflegehilfskräften wächst von derzeit 4100 auf 4500 im Jahr 2030 und 5900 im Jahr 2050. „Die Situation in der Pflege ist angesichts des Pflegekräftemangels heute schon schwierig und wird sich in wenigen Jahren deutlich zuspitzen. Die Politik muss zügig gegensteuern, andernfalls bleibt die Pflege eine Großbaustelle auf schwachem Fundament“, sagt Dunja Kleis.