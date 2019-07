Spitzenreiter : Im Saarland blitzte es am häufigsten

Saarbrücken In keinem anderen Bundesland hat es 2018 so sehr geblitzt wie im Saarland. Mit 2,4 Blitzen pro Quadratkilometer lag das Land an der Spitze, wie das Blitz-Informationssystem von Siemens ergeben hat.

