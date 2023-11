Krankenkassen geben Entscheidung bekannt Im Saarland dürfen nur noch fünf Kliniken Brustkrebs operieren – das ist der Grund

Besonders anspruchsvolle Operationen sind in bestimmten medizinischen Fachgebieten nur in Krankenhäusern erlaubt, die pro Jahr eine gesetzlich vorgegebene Mindestmenge bei solchen Eingriffen erreichen. So darf eine Klinik künstliche Kniegelenke nur dann einsetzen, wenn sie 50 solcher OPs im Jahr nachweisen kann. Für Nieren-Transplantationen sind 25 Fälle pro Jahr vorgeschrieben. Gesetzlich vorgegebene Mindestmengen gibt es auch für die Transplantationen von Lebern (20) und Stammzellen (25), komplexe Operationen an der Speiseröhre (26) und an der Bauspeicheldrüse (15) sowie die Versorgung von Früh- und Neugeborenen mit einem Aufnahmegewicht von unter 1250 Gramm (25 Fälle).