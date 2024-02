Zwei neue Austellungen im saarländischen Künstlerhaus Körperliches und Architektur im Künstlerhaus

Jedes Jahr vergibt das Saarländische Künstlerhaus mit Unterstützung der Peter und Luise Hager Stiftung ein Atelierstipendium an eine junge Künstlerin oder einen jungen Künstler der Region. Im letzten Jahr wurde es an die Saarbrücker Künstlerin Hannah-Sofie Schäfer verliehen, deren einjähriger Aufenthalt im Künstlerhaus dieser Tage endet – aber nicht ohne in der Hälfte der Räumlichkeiten des Künstlerhauses die Ergebnisse ihrer Ateliertätigkeit zu präsentieren.