Letzter Ausweg Magenverkleinerung : Adipositas-Patienten werden zunehmend jünger

Bei einer Operation zur Verkleinerung des Magens reichen fünf kleine, maximal zwei Zentimeter große Schnitte im Oberbauch, durch die die OP-Werkzeuge und eine Minikamera mit Lichtquelle eingeführt werden. Treten keine Probleme auf, ist die Operation nach 30 bis 45 Minuten beendet. Foto: Getty Images/iStockphoto/herjua

Saarbrücken Im Saarland kommt nach Schätzungen aus der Pharmaindustrie eine Magenverkleinerung bei starkem Übergewicht pro Jahr für etwa 800 potenzielle Patienten in Frage. Knapp ein Drittel wird tatsächlich operiert.

Von Martin Lindemann

Jan-Oliver Montag wirkt fit. Er bewegt sich leichtfüßig und schwungvoll. Daher mag es erstaunen, dass der 1,97 große Mann im Adipositaszentrum der Winterberg-Klinik in Saarbrücken anzutreffen ist. Doch Montag ist einer der mittlerweile über 600 stark übergewichtigen Patienten, denen das Adipositas-Team des Winterbergs bei einer Operation den Magen verkleinert hat.

Montag ist heute 37 Jahre alt. „Als ich 15 war, habe ich massiv an Gewicht zugelegt“, erzählt er. „Der Tod meiner Oma hat mir sehr zu schaffen gemacht.“ Er habe versucht, seinen Kummer durch „Frustessen“, wie er es nennt, zu bewältigen: ungesunde Nahrungsmittel wie Fastfood und Süßigkeiten im Übermaß, dazu reichlich kalorienreichen Alkohol. 165 Kilogramm wog Jan-Oliver-Montag schließlich. Sein Body-Mass-Index (BMI) lag bei 43. Adipositas Grad 3, die schwerste Form von Fettleibigkeit, ist ab einem BMI von 40 erreicht.

„Ich habe vieles versucht“, sagt Jan-Oliver Montag. Mit strengen Diäten und so viel Sport wie erträglich hat er es in 20 Jahren viermal geschafft, bis zu 40 Kilogramm abzunehmen. Doch er durchlief die typische „Karriere“, von denen die meisten stark übergewichtigen Menschen ein Lied singen können: „Meine Gewichtsreduktion war nie von Dauer, vor allem in stressigen Lebenssituationen habe ich immer wieder stark zugenommen.“

Dr. Barbara Jacobi (vorne) und ihre Assistenzärztin Kira Keller verkleinern im Adipositaszentrum des Winterberg-Krankenhauses in Saarbrücken im Jahr rund 100 stark übergewichtigen Patienten den Magen. Foto: Winterberg-Klinikum

Sein Dudweiler Hausarzt Bernd Allmannsberger hat ihn schließlich ans Adipositaszentrum auf dem Winterberg verwiesen. „Ein Glücksfall“, jubelt Montag heute. Dieses zertifizierte Zentrum ist auf Magenverkleinerungen bei adipösen Menschen spezialisiert. Geleitet wird es von Dr. Barbara Jacobi. Zum Team gehören fünf weitere Spezialistinnen: Dr. Annette Hammes, Fachärztin für Adipositas und Diabetes, Maria Käfer, Fachkoordinatorin, Kira Keller, Assistenzärztin, sowie Nadja Faust und Sarah Trapp, medizinische Fachangestellte.

Bis heute sind die Ursachen von Adipositas, die von Ärzten als chronische Krankheit eingestuft wird, nicht zweifelsfrei geklärt. „In einigen Fällen spielt eine genetische Veranlagung eine Rolle, die zu Störungen im Hormonhaushalt und dadurch zu einem gestörten Hunger- und Sättigungsgefühl führen kann“, sagt Annette Hammes. „Wir wissen zudem, dass eine zucker- und fettreiche Ernährung schon in der frühen Kindheit dazu führen kann, dass bestimmte Gene abgeschaltet und andere eingeschaltet werden. Auch das bringt die körpereigene Regulation des Gewichts durcheinander.“

Jan-Oliver Montag wog vor seiner Magenverkleinerung 165 Kilogramm und litt unter der schwersten Form von Adipositas. Foto: Jan-Oliver Montag

In den Beratungsgesprächen zeigt sich, dass einige der adipösen Patienten über Jahre hinweg neben den Hauptmahlzeiten nahezu ununterbrochen Snacks, Süßigkeiten und zuckerreiche Softdrinks konsumiert haben. Auch Jan-Oliver Montag berichtet von „unwiderstehlichen Gummibärchen, flüssig gemachtem Nutella, Kartoffelchips und Schokoriegeln“. Ein großer Anteil der Patienten snackt aber kaum oder gar nicht, sondern isst sogar zu selten, dann jedoch zu viel und zu kalorienreich. Einige nähmen bei einer einzigen Mahlzeit mehrere tausend Kilokalorien auf, sagt Maria Käfer.

Heute, sieben Monate nach seiner Operation, wirkt der 1,97 große Mann schlank. Er wiegt derzeit 108 Kilogramm, will aber unter 100 kommen. Dabei helfen eine ausgewogene Ernährung und Handball. Foto: Jan-Oliver Montag

„Wenn alle anderen Therapien nichts gebracht haben, ist bei schweren Fällen von Adipositas eine Magenverkleinerung die einzige Möglichkeit, das Körpergewicht wieder zu normalisieren“, sagt Jacobi. „Auch bei unserem Patienten Jan-Oliver Montag gab es keine Alternative mehr.“ Doch vor der OP steht ein aufwendiges und anstrengendes Vorbereitungsprogramm. „Es kann bis zu sechs Monate dauern“, sagt Käfer. Die wichtigsten Punkte: Die Patienten müssen in enger Zusammenarbeit mit dem Zentrum ihre Ernährung umstellen, sie müssen ärztliche Atteste über ihren Hormonstatus, unter anderem eine mögliche Insulinresistenz, ihre Schilddrüsenfunktion und Fettwerte vorlegen. Eine Magenspiegelung bringt Klarheit, ob die Schleimhaut intakt ist. Fachärzte müssen bescheinigen, dass keine schwere Essstörung oder Suchterkrankung vorliegt und aufgrund des jahrelangen Leidensdrucks keine Suizidgefahr besteht – nur dann darf operiert werden. Auch Lungenerkrankungen, Schlafapnoe, gravierende orthopädische, kardiologische, diabetologische und bei Frauen auch gynäkologische Probleme müssen abgeklärt werden. Fast alle Patienten haben solche Erkrankungen, können in der Regel aber doch operiert werden. Zur Vorbereitung auf die Operation gehört auch ein Bewegungsprogramm, und die Patienten sollten an den Treffen der Selbsthilfegruppe Adipositas teilnehmen, die das Zentrum anbietet.

14 Tage vor der Operation beginnt der Patient mit einer Eiweiß-Diät. Dabei sind durchaus leckere Lebensmittel wie Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukte erlaubt. Dazu gibt es reichlich Salat und Gemüse. „Ich habe diesen Speiseplan voll durchzogen und in nur zwei Wochen sechs Kilo abgenommen“, berichtet Montag. Barbara Jacobi erklärt: „Noch wichtiger ist, dass durch die Eiweiß-Diät in kurzer Zeit die verfettete Leber bis zu 30 Prozent an Umfang verliert. Das erleichtert uns bei der Operation den Zugang zum Magen.“

Hat der Patient das Programm erfolgreich bewältigt, schreibt Maria Käfer ein zwölf Seiten starkes Gutachten für die Krankenkasse. In der Regel übernehmen die Kassen ab einem BMI von 40 die Kosten für die Magenverkleinerung. In Saarbrücken sind zwei Drittel der Patienten Frauen, nur ein Drittel Männer, obwohl bei beiden Geschlechtern jeweils ein Viertel als adipös gilt. „Unsere Patienten werden zunehmend jünger“, sagt Hammes. Operiert werde aber erst ab Volljährigkeit.

Die angewandte Operationstechnik hängt vom medizinischen Befund ab. In jedem Fall werden fünf kleine Schnitte nebeneinander am Oberbauch gesetzt, jeweils nur ein bis zwei Zentimeter groß. Durch die Löcher werden Hülsen geschoben, durch die Hülsen können Barbara Jacobi und Kira Keller eine Minikamera mit Lichtquelle und die Operationswerkzeuge, darunter eine Ultraschallschere, in den Bauchraum einführen. Dieser wird mit Kohlendioxid aufgeblasen, um mehr Freiraum bei der OP zu schaffen.

„Bei etwa 60 Prozent der Patienten bilden wir einen Schlauchmagen“, sagt Jacobi. Dabei werden 90 Prozent des Magens entfernt. „Es bleibt ein etwa drei Zentimeter dicker Restmagen mit 150 Millilitern Volumen. Dadurch kann der Patient nur noch wenig Nahrung aufnehmen. Zudem setzt der verkleinerte Magen nur noch wenig Ghrelin frei, ein Hormon, das stark appetitanregend wirkt. Daher ist das Hungergefühl deutlich reduziert.“

Das zweite Verfahren ist ein Magenbypass. Den hat jetzt auch Jan-Oliver Montag. „Bei ihm kam wegen seines starken Sodbrennens kein Schlauchmagen in Betracht“, sagt Jacobi. Bei der Bypass-Methode wird der Magen in zwei Teile getrennt: einen kleinen Vormagen, der mit einer Dünndarmschlinge verbunden wird, und den größeren Restmagen. Nur der kleinere Teil nimmt über die angeschlossene Dünndarmschlinge noch Nahrung auf. Der Restmagen bleibt im Körper, ist jedoch nicht mehr an der Verdauung beteiligt. „So können sich Nahrung und Verdauungssäfte erst im mittleren Dünndarm vermengen“, sagt die Chirurgin. Dadurch werden nicht mehr alle Nahrungsbestandteile zerlegt und aufgenommen.

Wenn keine Probleme auftreten, ist eine Operation schon nach 30 Minuten beendet. Doch die Patienten brauchen eine lebenslange Nachsorge mit Ernährungs- und Bewegungsberatung, um den dauerhaften Erfolg zu sichern. Auch dafür ist das Saarbrücker Adipositaszentrum zuständig. Jan-Oliver Montag, der Mitte Oktober vergangenen Jahres operiert wurde, wiegt derzeit 108 Kilogramm, BMI 28. Er strebt „Uhu“ an: „unter Hundert“ und damit sein gesundes Normalgewicht.