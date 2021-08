Serie: Parks im Saarland : Ein Merziger Park für alle fünf Sinne

24 Bilder So schön ist der Garten der Sinne in Merzig

Merzig Sie sind Oasen der Ruhe und Entspannung: die kleinen und großen Parks und öffentlichen Gärten im Land. Wir stellen sie in einer neuen Reihe vor. Heute: Der Garten der Sinne in Merzig.

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten – das sind die klassischen fünf Sinne des Menschen. So nehmen wir in unserer Umgebung Reize wahr. Etwas außerhalb der Stadt Merzig zwischen Wiesen und Feldern in Nachbarschaft des Restaurants Ellerhof und unweit des Premiumwanderwegs Wolfsweg soll der Garten der Sinne all unsere Wahrnehmungsfähigkeiten auf Entdeckungsreise schicken.

An einem sonnigen Tag besuchen wir den 32 000 Quadratmeter großen Park. Fahrzeuge auf dem Parkplatz verraten, dass Besucher sogar aus den Landkreisen Kirchheim-Bolanden und Rockershausen im benachbarten Rheinland-Pfalz anreisen, um die Parkanlage zu erleben.

Viele Menschen sehen wir heute nicht. Sie sind über die ganze Fläche der 2002 eröffneten Anlage verteilt unterwegs. Was mit zehn Abschnitten angefangen hat, wurde mittlerweile auf elf erweitert. Jedes Gartenzimmer hat ein eigenes Thema: Wasser, Meditation, Rosen, Theater, Frühling/Herbst, Klänge, Kies, Farben, Tasten sowie der temporäre Garten und der Kinderspielgarten. In jedem der von Hecken eingerahmten Gartenzimmer treffen wir auf Mitarbeiter, die sich um die Pflanzen kümmern. Im Rosengarten beschneidet eine Gärtnerin die Blumen, im Kiesgarten pflegen zwei ihrer Kollegen die dort wachsenden Pflanzen.

Ein Dufterlebnis beschert uns der Rosengarten. Überall riecht es nach dem beliebten Gewächs. In diesem Gartenzimmer werden jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juni die Rosentage mit Rosenmarkt, Kunstausstellung und Musik veranstaltet, bei denen sich die Blüten in voller Pracht zeigen. Die Blütezeit vieler Rosen ist zwar mittlerweile fast vorbei, denn die Hauptzeit der Pflanze ist je nach Art im Frühsommer zwischen Juni und Juli. Aber dennoch können sich die bunten Blumen noch immer sehen lassen.

Der Garten auf dem Merziger Kreuzberg regt auch den Sehsinn mit einem Spiel der Kontraste an. Zwischen den zum größten Teil symmetrisch angelegten Gartenzimmern verlaufen geschwungene Gehwege, die Besucher über den Rundgang führen. Auch der Farbgarten ist etwas fürs Auge. Jeder Bereich hat einen eigenen farblichen Akzent mit gleichfarbigen Blüten. Dabei durchqueren wir einen roten, weißen und gelben Teil. Farblich passend dazu stehen in jedem Bereich zwei Bänke, auf denen Besucher eine Pause einlegen können, um die Ruhe zu genießen.

Aber auch alle anderen Sinne kommen nicht zu kurz. Nach einigen Metern treffen Glockengeräusche auf den Hörsinn. Der Klanggarten kann nicht mehr weit sein. Dort können die Besucher selbst aktiv werden und mit den Installationen eine lautstarke Kulisse erzeugen. Im Tastgarten dürfen die Pflanzen sogar gepflückt und probiert werden. Dort gedeihen beispielsweise Pfefferminze und Fenchel. Ein kleiner Barfußpfad soll anschließend den Tastsinn weiter anregen. Und wer gleich mehrere Sinne sowie seinen Orientierungssinn auf die Probe stellen will, kann sich in das Labyrinth aus Blutbuchen-Hecken wagen. Ein großer Stein in der Mitte des Irrgartens soll helfen, sich den richtigen Weg zu finden.

Zum Garten der Sinne gehören auch ein Café und ein Pflanzenshop, durch den die Besucher die Anlage erreichen. Dort werden unter anderem Gewächse verkauft, die aus eigener Züchtung stammen.

Durch finanzielle Mittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union sind im Merziger Garten der Sinne neue Teile der Anlage entstanden. So entstand eine Lernwelt für Kinder, zu denen neben dem Barfußpfad, auch eine Blühwiese, ein Gemüse- und Obstgarten mit einem Insektenhotel und einige Hochbeete gehören.

Der Garten der Sinne ist einer der Gärten ohne Grenzen in Deutschland und Frankreich. Im Saarland gehören auch der Seegarten in Losheim, die römischen Gärten der Villa Borg und der Barockgarten im Park von Nell in Perl, der Saargarten Beckingen, der Schlossgarten Dagstuhl, der Staudengarten Weiskirchen, der Garten der Begegnung, der Paul Schneider-Skulpturenpark und der Pfarrgarten St. Peter in Merzig.

