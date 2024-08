Anglerrevier Bostalsee Hier gibt es längst nicht nur Riesen-Welse: Diese 23 Fischarten leben im Bostalsee

Ob Surfer, Schwimmer oder Segler: Auf dem Bostalsee ist in den Sommermonaten mächtig was los. Im Wasser des Sees aber auch. Einer, der das am besten einzuschätzen weiß, ist Erich Fuchs. Fuchs ist seit 1997 ehrenamtlicher ausgebildeter Gewässerwart des Landkreises St. Wendel und betreut den Bostalsee. Von 1995 bis 2000 war er zudem Fischereiberater des Landkreises. Für die SZ hat er umfangreiche Informationen über das Leben im See zusammengestellt.