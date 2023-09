Angebot in Apotheken IKK Südwest weitet Grippeimpfung aus – wer sich jetzt kostenlos impfen lassen kann

Ab sofort können sich alle Versicherten der IKK Südwest ab 18 Jahren nicht nur in Arztpraxen, sondern auch in Apotheken kostenlos gegen die Grippe impfen lassen. Normalerweise richtet sich die kostenlose Grippeschutzimpfung in Apotheken an Personen ab 60 Jahren und an Personengruppen, die zum Beispiel aufgrund einer Grunderkrankung, einer Schwangerschaft oder aufgrund ihres Berufs an einem erhöhten Infektionsrisiko leiden. So hat es die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen.