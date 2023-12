Reaktion auf anhaltenden Diskussion über Kinder-Notfallversorgung im Saarland Was Eltern über Kindernotfälle wissen müssen

Die regionale Krankenkasse IKK Südwest startet am 19. Dezember eine Beitragsreihe im Internet, einen sogenannten Podcast, der sich mit der Notfallversorgung von Kindern befasst. Die Kasse reagiert damit auch auf die anhaltenden Diskussion über die Notfallversorgung der Kinder und Jugendlichen im Saarland. So schließt wegen anhaltenden Personalmangels ab 1. Januar 2024 der kinderärztliche Bereitschaftsdienst im Saarlouiser Marienhaus-Klinikum. Dann stehen außerhalb der Sprechzeiten der Kinderarztpraxen nur noch die Kindernotdienste im Winterberg-Klinikum in Saarbrücken und im Marienhaus-Klinikum in Neunkirchen-Kohlhof zur Verfügung.