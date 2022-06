Fortschritt für Patienten und Ärzte geht verloren : IKK Südwest kritisiert Aus der telefonischen Krankschreibung

Saarbrücken (SZ) Krankschreibungen wegen leichter Erkältungsbeschwerden sind seit 1. Juni nicht mehr per Telefon möglich. Patientinnen und Patienten müssen ab sofort wieder Arztpraxen aufsuchen oder Videosprechstunden nutzen.

Daniel Schilling, Vorstand der IKK Südwest, spricht sich bei bestimmten Krankheitsbildern für eine Weiterführung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telefon als sinnvolle Regelung für Patient und Arzt aus.

„Die telefonische Krankschreibung nicht dauerhaft weiterzuführen, ist die Rolle rückwärts in puncto Entbürokratisierung und digitaler Fortschritte im Gesundheitswesen. Die Telefon-AU hat für Patient und Arzt gleichermaßen einen Nutzen erzielt und wurde von beiden Seiten gut angenommen. Sie hat den Arztkontakt für Patienten im Akutfall unkomplizierter gemacht und Ärzte entlastet. Diesen Mehrwert nur an die Pandemie zu koppeln, halte ich für nicht zielführend“, sagt Schilling.

Auch weiterhin müssten sich viele Patienten krank in die Praxen schleppen, zum Teil verbunden mit weiten Anfahrtswegen gerade in ländlichen Regionen. „Viel eher sollten daher die positiven Erfahrungen, die man während der Pandemie in der digitalen Versorgung gemacht hat, jetzt Ansporn sein, diese Instrumente beizubehalten und sinnvoll im Sinne der Patienten und Ärzte bei bestimmten Krankheitsbildern weiterzuentwickeln. Ein leichtfertiger Umgang mit Krankschreibungen darf auch im Sinne der Arbeitgeber daraus natürlich nicht entstehen“, erklärt Schilling.