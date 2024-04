Bistum gibt Entscheidung bekannt Ihm droht der Rauswurf aus dem Neunkircher Kirchengremium – das sagt AfD-Politiker Schaufert

Christoph Schaufert wusste am Dienstagmorgen noch nichts davon. Klar, der AfD-Abgeordnete im Saar-Landtag weiß, dass das Bistum Trier gerade darüber nachdenkt, ihn aus dem Verwaltungsrat der katholischen Pfarrei St. Marien Neunkirchen abzuberufen, weil er in der AfD ist (wir berichteten). Dass das Bistum am Mittwoch seine Entscheidung in Trier bekannt geben will, davon wusste Schaufert beim Anruf der SZ aber noch nichts.