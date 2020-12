Verlängerung um Feiertage : IHK fordert längere Öffnungszeiten in Saar-Geschäften

Die Innenstadt Saarlouis erstrahlt im weihnachtlichen Glanz wie jedes Jahr. Leider wegen der Corona-Zeit ohne den beliebten Weihnachtsmarkt auf dem Kleinen Markt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die IHK im Saarland appelliert an die Landespolitik, die Ladenöffnungszeiten an Werktagen zwischen dem 19. Dezember und dem Jahresende wegen Corona auszuweiten. So könne der Kundenandrang rund um die Weihnachtsfeiertage deutlich entzerrt werden, heißt es in einer Mitteilung.