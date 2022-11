IG Metall weitet Warnstreiks aus : „Jetzt legen wir noch eine große Schippe drauf“: Diese 16 Betriebe im Saarland streiken diese Woche

Foto: dpa/Silas Stein

Diese Woche wird im Saarland in vielen Betrieben gestreikt. Am Mittwoch machen Beschäftigte des Ford-Werks in Saarlouis den Anfang – und es soll noch 15 weitere Warnstreiks geben.

In den vergangenen Tagen haben bereits bundesweit über 200 000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie an Warnstreiks der IG Metall teilgenommen. Im Saarland soll es diese Woche insgesamt 16 Warnstreiks geben. Das hat die IG Metall Völklingen mitgeteilt.

„Jetzt legen wir diese Woche noch eine große Schippe drauf und werden unsere Warnstreikaktivitäten nun auch im Automobilsektor rund um Saarlouis, Dillingen und Beckingen ausweiten. So werden nun auch die Kolleginnen und Kollegen der Ford-Werke und der Zuliefererbetriebe Magna, Rhenus LMS, Benteler und Tenneco sowie die Firmen Nemak und Nedschroef in Fraulautern und Beckingen in zeitlich befristete Warnstreiks eintreten und zeigen, dass es den Beschäftigten mit der Forderung einer Entgelterhöhung um acht Prozent ernst ist“, sagte Lars Desgranges, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Völklingen.

Ford-Beschäftigte streiken ab Mittwoch – weitere Streiks im Saarland folgen

Am Mittwoch, 9. November, werden um 10 Uhr die Ford-Arbeiter der Früh- und Tagesschicht auf der Henry-Ford-Straße den Startschuss geben. Am Donnerstag,10. November, folgen weitere Warnstreiks, die am Vormittag erst in Saarbrücken und am Nachmittag ab 17 Uhr erneut auf der Henry-Ford-Straße durchgeführt werden.

Der Vorschlag der Arbeitgeberseite, diesen Tarifkonflikt mit einer Einmalzahlung in Höhe von 3000 Euro, auf eine Laufzeit von 30 Monaten zu beenden, stoße bei den Beschäftigten im Betrieb auf Empörung. „Einerseits sind sich die Beschäftigten des Effektes einer Einmalzahlung bewusst, da keine dauerhafte Entgeltsteigerung damit verbunden ist, andererseits entspricht eine Erhöhung von umgerechnet 100 Euro brutto monatlich nicht den Vorstellungen der Beschäftigten“, erläutert Ralf Cavelius, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Völklingen weiter.

Beschäftigte wollen sich in Menschenkette schützend vor ihren Betrieb stellen

Neben der tarifpolitischen Auseinandersetzung werden aber auch die Beschäftigten der Ford-Werke Saarlouis und der Zuliefererbetriebe die Gelegenheit nutzen, um ein Signal in der

betrieblichen Auseinandersetzung um eine Zukunftsperspektive symbolisch darzustellen, heißt es in der Mitteilung der IG Metall Völklingen.